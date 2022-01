Hong Kong euthanasiera 2000 animaux après que des hamsters ont attrapé la COVID

Les autorités de Hong Kong ont annoncé mardi qu’elles abattraient quelque 2000 petits animaux, dont des hamsters, après que plusieurs des rongeurs ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans une animalerie où travaillait un employé infecté.

La Ville suspendra également la vente de hamsters et l’importation de petits mammifères, selon des responsables du Département de l’agriculture, de la pêche et de la conservation. Cette décision est intervenue après que l’employé de l’animalerie a été déclaré positif au variant Delta, lundi. Plusieurs hamsters importés des Pays-Bas dans le même magasin ont également été déclarés positifs. « Si vous possédez un hamster, vous devez garder vos hamsters à la maison, ne les sortez pas », a déclaré le directeur du département Leung Siu-fai lors d’une conférence de presse.

« Tous les propriétaires d’animaux doivent observer une bonne hygiène personnelle, et après avoir été en contact avec des animaux et leur nourriture, vous devez vous laver les mains. » « N’embrassez pas vos animaux de compagnie », a-t-il ajouté. Même si les autorités ont reconnu qu’il n’y avait « aucune preuve » que les animaux de compagnie puissent transmettre le coronavirus aux humains, par mesure de précaution, les clients qui ont acheté des hamsters dans le magasin concerné après le 7 janvier seront retrouvés et soumis à une quarantaine obligatoire.

Ils devront également remettre leurs hamsters aux autorités pour qu’ils soient euthanasiés. Les autorités ont déclaré que toutes les animaleries vendant des hamsters à Hong Kong devaient cesser leurs activités et qu’environ 2000 petits mammifères, dont des hamsters et des chinchillas, seraient euthanasiés de manière humaine. Les clients qui ont acheté des hamsters à Hong Kong depuis le 22 décembre seront également soumis à des tests obligatoires et sont priés de ne pas sortir dans la communauté tant que leurs tests ne seront pas revenus négatifs. Si leurs hamsters sont positifs, ils seront mis en quarantaine.

Pour l’instant, les autorités ont déclaré qu’elles n’excluraient pas la transmission entre humains et animaux.

Crédit photo: Pixabay LicenseLibre pour usage commercial, pas d’attribution requise.