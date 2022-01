Jubilé de la Reine au Canada: vasque, cornemuse et crieurs publics au programme

La reine n’a jamais caché son affection pour le Canada, pays qu’elle a visité 22 fois pendant près de sept décennies sur le trône.

Maintenant, le Canada se prépare à honorer la monarque âgée de 95 ans _ le chef d’État du Canada et la doyenne mondiale des têtes couronnées _ avec une série d’hommages pour marquer ses 70 ans de règne, y compris en allumant une vasque géante à Ottawa. La balise est l’une des 1500 qui seront allumées dans les capitales de tous les pays du Commonwealth et dans l’ensemble du Royaume-Uni, le 2 juin. La COVID-19 signifie que les célébrations du jubilé de platine pourraient s’avérer plus discrètes que le jubilé d’argent de la reine Elizabeth II en 1977, qui comprenait des fêtes dans les rues et des concerts, son jubilé d’or en 2002 ou son jubilé de diamant en 2012. Mais un plan a déjà été élaboré à Londres pour des événements dans tout le Commonwealth, y compris au Canada. L’anniversaire de l’accession de la reine au trône tombe le 6 février, mais la plupart des célébrations sont organisées la première semaine de juin en raison de la météo. Les célébrations de ses jubilés précédents ont tous eu lieu en été.

Au Canada, les plans pour le 2 juin prévoient d’avoir des crieurs publics à 14 h dans des villes du pays qui proclament « oyez, oyez » avant de réciter une proclamation spécialement rédigée en l’honneur du règne historique de la reine, et d’annoncer l’allumage des phares du jubilé ce soir-là. Juste avant que la vasque d’Ottawa ne soit allumée, un appel de clairon composé pour le jubilé et nommé « Majesté » sera joué. Avant cela, des joueurs de cornemuse de la Colombie-Britannique aux Maritimes joueront une composition d’un joueur de cornemuse réputé intitulée « Diu Regnare » _ des mots latins qui pourraient être traduits par « un long règne ». La reine, née en 1926, est montée sur le trône en février 1952, à l’âge de 27 ans, après la mort de son père, le roi George VI. Elle a siégé sur le trône plus longtemps que la reine Victoria. Le gouvernement fédéral prépare « une série d’initiatives pour souligner les remarquables 70 ans de service de la reine », a déclaré une porte-parole du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Ces initiatives devraient inclure la frappe d’une pièce commémorative et l’impression d’un timbre.

Le ministère du Patrimoine canadien a également créé un fonds du jubilé offrant des subventions de 5000 $ pour des projets communautaires pour marquer l’événement, comme un défilé, la plantation d’un arbre commémoratif, la tenue d’un concert ou l’organisation d’un festival de lumières. Les écoles, les universités, les organisations à but non lucratif et les gouvernements autochtones sont parmi ceux qui peuvent demander du financement.

Crédit photo: Archives.