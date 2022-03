Elizabeth II reçoit Trudeau pour son premier engagement depuis un test positif

La reine Elizabeth II a rencontré lundi le premier ministre canadien Justin Trudeau, souriante devant un grand bouquet de fleurs _ bleues et jaunes, les couleurs du drapeau ukrainien.

Il s’agissait alors du premier engagement en personne de la reine depuis qu’elle a été déclarée positive pour la COVID-19 il y a deux semaines, le 20 février dernier. Le palais de Buckingham a refusé de commenter l’arrangement floral, mais les observateurs de la scène royale britannique rappellent que bien peu de choses sont laissées au hasard lors des apparitions publiques de la souveraine. M. Trudeau était au Royaume-Uni pour des entretiens sur la guerre en Ukraine avec le premier ministre, Boris Johnson, et leur homologue néerlandais, Mark Rutte. La reine Elizabeth a rencontré M. Trudeau au château de Windsor, où elle a passé le plus clair de son temps depuis le début de la pandémie.

La reine connaît M. Trudeau depuis déjà un certain temps. Enfant déjà, le petit Justin avait rencontré la souveraine à plusieurs reprises lorsque son père, Pierre Elliott Trudeau, était premier ministre du Canada. Sur les photos de la rencontre de lundi, on voit M. Trudeau serrant chaleureusement la main de la reine, avec le vase de fleurs bleues et jaunes directement en arrière-plan. M. Trudeau a déclaré qu’il avait eu le privilège de connaître la reine depuis environ 45 ans, et « je peux vous dire que dans ma conversation avec elle ce matin, elle était aussi perspicace et éclairée que jamais ».

L’annonce de son résultat positif à un test de dépistage avait suscité des inquiétudes au sujet de la santé de la reine, âgée de 95 ans. Le palais a refusé de fournir des mises à jour quotidiennes, invoquant son droit à la vie privée. Mais les responsables du palais avaient précisé que la reine Elizabeth était pleinement vaccinée et qu’elle avait reçu la dose de rappel.

Crédit photo: Archives.