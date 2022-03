Un livre sur la trahison d’Anne Frank retiré des librairies par l’éditeur hollandais Ambo Anthos

Un groupe d’historiens néerlandais a publié une critique approfondie du travail et de la conclusion d’une équipe d’enquêteurs, qui avait déclaré avoir reconstitué le « scénario le plus probable » de la trahison de l’adolescente juive Anne Frank et de sa famille.

Les recherches de l’équipe, qui ont été publiées au début de cette année dans le livre « The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation » (« Qui a trahi Anne Frank? »), de l’universitaire et autrice canadienne Rosemary Sullivan, ont immédiatement suscité des critiques aux Pays-Bas. Maintenant, dans une « réfutation » écrite de 69 pages, six historiens et universitaires décrivent les conclusions de l’équipe comme « un château de cartes chancelant ». L’éditeur néerlandais du livre a répété ses excuses antérieures et a annoncé mardi soir qu’il retirait le livre des librairies. Le livre affirme que la personne qui a révélé l’emplacement de la cachette secrète de l’annexe de la famille Frank dans un bâtiment au bord du canal d’Amsterdam était probablement un éminent notaire juif, Arnold van den Bergh, qui aurait révélé l’emplacement aux occupants allemands des Pays-Bas pour sauver sa propre famille de la déportation et de la mort dans les camps de concentration nazis.

Des historiens néerlandais ont passé en revue le travail de l’équipe et ont conclu que « l’accusation ne tient pas la route ». Les historiens ont déclaré que le livre « présente un schéma distinct dans lequel des hypothèses sont formulées par (l’équipe d’enquête), considérées comme vraies un instant plus tard, puis utilisées comme élément de base pour la prochaine étape de cette logique. Cela fait de tout le livre un château de cartes fragile, car si une seule étape s’avère erronée, les cartes ci-dessus s’effondrent également. » En réponse, le chef de l’équipe d’enquêteurs, Pieter van Twisk, a déclaré à la chaîne de télévision néerlandaise NOS que le travail des historiens était « très détaillé et extrêmement solide » et a ajouté qu’il « nous donne un certain nombre de choses auxquelles réfléchir, mais pour le moment je ne crois pas que Van den Bergh puisse être définitivement retiré en tant que principal suspect ». Depuis la sortie du livre en janvier, l’équipe a publié sur son site internet des réactions détaillées aux critiques de son travail.

Le cinéaste néerlandais Thijs Bayens, qui a eu l’idée de former l’équipe d’enquêteurs, a concédé en janvier que l’équipe n’avait pas de certitude à 100 % sur M. Van den Bergh. « Il n’y a pas de preuve irréfutable, car la trahison est circonstancielle », avait déclaré M. Bayens à l’Associated Press à l’époque. La famille Frank et quatre autres Juifs se sont cachés dans l’annexe, à laquelle on accédait par un escalier secret caché derrière une bibliothèque, de juillet 1942 jusqu’à leur découverte en août 1944 et leur déportation dans des camps de concentration. Anne et sa soeur sont mortes dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Anne avait 15 ans. Seul le père d’Anne, Otto Frank, a survécu à l’Holocauste. Il a publié son journal après la Seconde Guerre mondiale et le livre est rapidement devenu un symbole durable d’espoir et de résilience, lu par des millions de personnes dans le monde.

Le musée de la maison d’Anne Frank, qui se trouve dans le bâtiment où la famille Frank s’est cachée, n’a fait aucun commentaire immédiat sur les recherches des historiens. En janvier, le directeur du musée, Ronald Leopold, avait qualifié la conclusion de l’équipe d’enquêteurs de « théorie intéressante », mais avait déclaré qu’il pensait qu’il « restait encore de nombreuses pièces manquantes du casse-tête. Et ces pièces doivent être étudiées plus avant afin de voir comment nous pouvons valoriser cette nouvelle théorie. »

Crédit photo: https://www.flickr.com/photos/poederbach/45283086