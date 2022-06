Plus de mariages sur le thème d’Elvis Presley dans les chapelles d’amour de Las Vegas

Les chapelles d’amour de Las Vegas qui utilisent la ressemblance d’Elvis Presley pourraient devenir des « Heartbreak Hotels », comme le disait Elvis Presley dans l’une de ses chansons.

La société de licence qui contrôle le nom et l’image de « The King » ordonne aux opérateurs de la chapelle de Sin City de cesser d’utiliser Elvis lors de cérémonies à thème, a rapporté lundi le Las Vegas Review-Journal. Authentic Brands Group a envoyé des lettres de cessation et d’abstention en début mai à plusieurs chapelles, qui devront désormais être conformes. Avec Elvis si étroitement lié à l’industrie du mariage de Las Vegas, certains disent que cette décision pourrait décimer leurs entreprises. Kayla Collins exploite LasVegasElvisWeddingChapel.com et la petite chapelle des c?urs avec son mari. « Nous sommes une entreprise familiale. C’est notre pain et notre beurre. Je ne comprends pas. Nous étions juste en train de reprendre notre rythme à travers la COVID, puis cela se produit », a-t-elle mentionné.

La greffière du comté de Clark, Lynn Goya, qui a mené une campagne de marketing faisant la promotion de Las Vegas comme destination de mariage, estime que l’ordre pour que les chapelles cessent d’utiliser Elvis ne pouvait pas arriver à un pire moment pour le secteur. L’industrie du mariage de la ville génère deux milliards de dollars par an, et les responsables affirment que les mariages sur le thème d’Elvis représentent un nombre important de cérémonies célébrées. « Cela pourrait détruire une partie de notre industrie du mariage. Un certain nombre de personnes pourraient perdre leur gagne-pain », a déclaré Mme Goya. Le week-end dernier, une chapelle a vu son imitateur d’Elvis se changer en une veste en cuir, un jean et un chapeau pour une cérémonie sur le thème du « rock ‘n’ roll », a rapporté le Review-Journal.

Graceland Wedding Chapel, qui organise annuellement 6400 mariages sur le thème d’Elvis, n’a pas encore reçu d’avertissement, selon le directeur Rod Musum. Authentic Brands Group n’a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaire. La société de licences supervise les successions de grands noms comme la star de cinéma Marilyn Monroe et le boxeur Muhammad Ali ainsi 50 marques grand public. Dans la lettre de cessation et d’abstention, la société a déclaré qu’elle mettrait fin à l’utilisation non autorisée du « nom, de la ressemblance, de l’image vocale de Presley et d’autres éléments de la personnalité d’Elvis Presley dans les publicités, les marchandises et autres ». La lettre indiquait également « qu’Elvis, Elvis Presley et The King of Rock and Roll » sont des marques protégées.

L’ordonnance ne devrait pas se traduire par une action en justice contre des spectacles sur scène sur le thème d’Elvis à Las Vegas, tels que « All Shook Up », car se faire passer pour quelqu’un pour des performances en direct telles que des spectacles est considéré comme une exception en vertu de la loi sur le droit à la publicité du Nevada, selon Mark Tratos, un avocat local qui a aidé à rédiger le statut. « Un spectacle d’Elvis est un artiste qui divertit essentiellement les autres en recréant cette personne sur scène », a expliqué M. Tratos. Kent Ripley, dont l’entreprise s’appelle Elvis Weddings, a indiqué qu’il n’avait jamais rencontré ce problème en 25 ans de performance en tant qu’Elvis. « Ils veulent protéger la marque Elvis. Mais que protègent-ils en éloignant Elvis du public », a demandé l’entrepreneur.

Crédit photo: Clément Bardot.