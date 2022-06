Les touristes sont de retour, c’est le chaos dans les aéroports européens

Les files d’attente dans les aéroports sont longues et les bagages perdus s’accumulent. Ce sera un été chaotique pour les voyageurs en Europe.

Après deux ans de restrictions pandémiques, la demande de voyages a explosé, mais les compagnies aériennes et les aéroports qui ont supprimé des emplois au plus fort de la crise de la COVID-19 ont du mal à suivre. Avec la saison touristique estivale chargée en cours en Europe, les passagers sont confrontés à des scènes chaotiques dans les aéroports, notamment de longs retards, des vols annulés et des maux de tête à cause de bagages perdus. Schiphol, l’aéroport le plus achalandé des Pays-Bas, réduit les vols, affirmant qu’il y a des milliers de sièges d’avion par jour de trop, par rapport à la capacité que le personnel de sécurité peut gérer. Le transporteur néerlandais KLM s’est excusé d’y avoir bloqué des passagers ce mois-ci. Il faudra peut-être des mois avant que Schiphol n’ait suffisamment de personnel pour atténuer la pression, a déclaré jeudi Ben Smith, le PDG de l’alliance aérienne Air France-KLM.

Les aéroports londoniens de Gatwick et Heathrow demandent aux compagnies aériennes de limiter leurs nombres de vols. Le transporteur à rabais easyJet a annulé des milliers de vols estivaux pour éviter les annulations de dernière minute et en réponse aux limites à Gatwick et Schiphol. Les compagnies aériennes nord-américaines ont écrit au chef des transports irlandais pour exiger une action urgente pour faire face aux « retards importants » à l’aéroport de Dublin. Près de 2000 vols en provenance des principaux aéroports d’Europe continentale ont été annulés pendant une semaine ce mois-ci, Schiphol représentant près de 9 % du total, selon les données du cabinet de conseil en aviation Cirium. Un peu moins de 380 autres vols ont été annulés depuis les aéroports britanniques, Heathrow représentant 28 % du total, a indiqué Cirium.

« Dans la grande majorité des cas, les gens voyagent », a lancé Julia Lo Bue-Said, la PDG d’Advantage Travel Group, qui représente environ 350 agents de voyages au Royaume-Uni. Mais les aéroports manquent de personnel et le traitement des autorisations de sécurité pour les travailleurs nouvellement embauchés prend beaucoup plus de temps, a-t-elle expliqué. « Ils créent tous des goulots d’étranglement dans le système », et cela signifie également « quand les choses tournent mal, elles vont radicalement mal », a-t-elle déclaré. À Heathrow, une mer de bagages non réclamés a recouvert le sol d’un terminal la semaine dernière. L’aéroport a blâmé des problèmes techniques avec le système de bagages et a demandé aux compagnies aériennes de couper 10 % des vols dans deux terminaux lundi, affectant environ 5000 passagers. « Un certain nombre de passagers » pourraient avoir voyagé sans leurs bagages, a indiqué l’aéroport.

En Suède, les files d’attente pour la sécurité à l’aéroport Arlanda de Stockholm ont été si longues cet été que de nombreux passagers sont arrivés plus de cinq heures avant l’heure d’embarquement. Ils sont si nombreux à se présenter tôt que les autorités refusent les voyageurs arrivant plus de trois heures avant leur vol pour réduire la congestion. Des milliers de pilotes, d’équipages de cabine, de bagagistes et d’autres travailleurs de l’industrie aéronautique ont été licenciés pendant la pandémie, et maintenant il n’y a plus assez de gens pour faire face à la relance des voyages. « Certaines compagnies aériennes sont en difficulté parce que je pense qu’elles espéraient récupérer leurs effectifs plus rapidement qu’elles ne le pouvaient », a expliqué Willie Walsh, directeur de l’International Air Transport Association.

La pénurie de personnel post-pandémique n’est pas propre à l’industrie du transport aérien, a déclaré M. Walsh lors de la réunion annuelle du groupe commercial du transport aérien cette semaine au Qatar. « Ce qui nous rend la tâche difficile, c’est que de nombreux emplois ne peuvent pas être gérés à distance, de sorte que les compagnies aériennes n’ont pas été en mesure d’offrir la même flexibilité à leur main-d’?uvre que les autres entreprises, a-t-il dit. Les pilotes doivent être présents pour faire fonctionner l’avion, le personnel de cabine doit être présent, nous devons avoir des personnes qui chargent les sacs et assistent les passagers. » Les travailleurs de l’aviation licenciés « ont trouvé de nouveaux emplois avec des salaires plus élevés, avec des contrats plus stables », a expliqué Joost van Doesburg du syndicat FNV, qui représente la plupart des employés de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam. « Et maintenant, tout le monde veut voyager à nouveau », mais les travailleurs ne veulent pas d’emplois dans les aéroports.

Le PDG de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair, le plus grand transporteur européen, a averti que les retards et les annulations de vols se poursuivraient « tout au long de l’été ». Les passagers doivent s’attendre à une « expérience moins que satisfaisante », a déclaré Michael O’Leary à Sky News. Certains aéroports européens n’ont pas encore rencontré de gros problèmes, mais s’y préparent. L’aéroport international Vaclav-Havel de Prague s’attend à ce que le nombre de passagers augmente la semaine prochaine et en juillet, « lorsque nous pourrions connaître un manque de personnel, en particulier lors des contrôles de sécurité », a admis la porte-parole Klara Diviskova. L’aéroport manque encore de « dizaines d’employés » malgré une campagne de recrutement, a-t-elle déclaré. Les conflits de travail causent également des problèmes. En Belgique, Brussels Airlines a précisé qu’une grève de trois jours à partir de jeudi entraînera l’annulation d’environ 315 vols et affectera quelque 40 000 passagers.

Deux jours de grèves ont frappé l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ce mois-ci, l’un par le personnel de sécurité et l’autre par le personnel de l’aéroport qui affirme que les salaires ne suivent pas l’inflation. Un quart des vols ont été annulés le deuxième jour. Certains pilotes d’Air France menacent de faire la grève samedi, avertissant que la fatigue de l’équipage menace la sécurité des vols, bien que M. Smith, le PDG de la compagnie aérienne, ait assuré que cela ne devrait pas perturber les opérations. Le personnel de l’aéroport promet une autre grève liée aux salaires le 1er juillet. Pourtant, il est peu probable que les problèmes d’aéroport découragent les gens de s’envoler, a estimé Jan Bezdek, le porte-parole de l’agence de voyages tchèque CK Fischer, qui a vendu plus de forfaits vacances jusqu’à présent cette année qu’avant la pandémie. « Ce que nous pouvons voir, c’est que les gens ne supportent pas d’attendre pour voyager après la pandémie, a déclaré M. Bezdek. Tout problème dans les aéroports ne peut guère changer cela. »

Crédit photo: Archives.