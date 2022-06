Une nageuse sauvée de justesse de la noyade aux Championnats du monde de natation

Andrea Fuentes a empêché une tragédie en réagissant très rapidement aux Championnats du monde de natation.

L’entraîneuse américaine a réalisé que quelque chose clochait lorsqu’elle a vu la nageuse artistique Anita Alvarez couler soudainement au fond de la piscine pendant son programme libre, mercredi. Fuentes, vêtue de l’uniforme de l’équipe américaine, n’a pas hésité à plonger. Elle a rejoint Alvarez, et une autre personne est venue l’aider pour la sortir rapidement de la piscine. Alvarez, qui a participé aux Jeux olympiques à deux reprises, était inconsciente. « C’était la meilleure performance de sa carrière, elle venait de repousser toutes ses limites, et malheureusement elle les a trouvées », a blagué Fuentes.

Alvarez, qui a immédiatement été prise en charge par les médecins, se sentait beaucoup mieux jeudi. « Anita a été examinée par le personnel médical et elle continuera d’être suivie. Elle se sent beaucoup mieux et profite de la journée pour se reposer », a déclaré ‘USA Artistic Swimming’ à l’Associated Press par voie de communiqué. Alvarez a terminé septième de la finale individuelle mercredi. « Quant à savoir si elle nagera lors du programme libre par équipes vendredi… ce sera à Anita et au personnel médical de trancher », a précisé USA Artistic Swimming. Fuentes a aussi indiqué qu’Alvarez allait mieux dans une publication sur Instagram.

« Les médecins ont observé ses signes vitaux et tout est normal: rythme cardiaque, oxygène, niveau de sucre, pression sanguine, etc. tout est O.K., a écrit Fuentes. Nous oublions que ce genre d’incident se produit également dans d’autres sports. Le marathon, le cyclisme, la course à obstacles… nous avons tous vu des images d’athlètes qui ne parviennent pas à se rendre au fil d’arrivée, mais qui sont aidés par leurs collègues. Notre sport est identique aux autres, sauf qu’il se déroule dans une piscine, nous repoussons nos limites, et parfois nous les trouvons. »

Crédit photo: Capture d’écran sur le compte Instagram d’Andrea Fuentes.