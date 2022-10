Des chasseurs de T. N. L. donnent de la viande de gibier aux plus démunis

Un changement législatif proposé à Terre-Neuve-et-Labrador permettrait d’offrir aux résidents qui visitent les banques alimentaires une source très locale de protéines.

À l’issue d’un projet pilote de deux ans qui permettait aux chasseurs de donner de la viande d’orignal et d’autres gibiers aux banques alimentaires de la province, le ministre des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture, Derrick Bragg, souhaite maintenant que cette pratique soit permise partout. La directrice de la banque alimentaire « Bridges to Hope », à Saint-Jean, affirme que cette idée n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Jody Williams explique que la demande à la banque alimentaire n’a jamais été aussi grande, et qu’un nombre croissant de gens qui occupent un emploi ont maintenant besoin de paniers de nourriture pour boucler leurs fins de mois.

Selon elle, le projet pilote permettant aux chasseurs de donner de la viande de gibier a été extrêmement bien accueilli par les usagers de la banque alimentaire, en particulier les personnes âgées qui ont grandi en mangeant de la viande d’orignal. Barry Fordham, qui a participé au lancement du projet pilote, par l’intermédiaire de son organisme « Sharing the Harvest N.L. », explique que les chasseurs de Terre-Neuve-et-Labrador sont depuis longtemps fiers de partager leur gibier avec la communauté.

Crédit photo: Acadie Nouvelle, Jean-François Boisvert.