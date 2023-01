Un poteau autochtone sera rendu à ses propriétaires après 138 ans

Un poteau de maison autochtone sera retourné à ses propriétaires de Colombie-Britannique, 138 ans plus tard, après avoir passé les deux dernières décennies dans un entrepôt de l’Université Harvard, dans le Massachusetts.

Dans une déclaration, la nation Gitxaala, située sur la côte nord de la Colombie-Britannique, a indiqué que le poteau avait été reconnu comme le pôle national du grizzli, qui avait été confié au Peabody Museum de Harvard. Selon la communauté autochtone, un accord de transfert a été signé et que le poteau devrait arriver à Prince Rupert d’ici le mois de mars. Une célébration communautaire aura lieu le mois prochain pour souligner le retour de l’artéfact.

Le poteau de maison avait été acheté par une entreprise de pêche en 1885 et faisait partie des artéfacts anthropologiques du musée depuis 1917. La nation Gitxaala a précisé que l’objet serait exposé au Museum of Northern B.C. jusqu’à ce qu’un musée dans le village de Lax Klan soit construit. Les poteaux de maison sont un type de mât totémique utilisé pour soutenir les poutres d’une maison longue, et peuvent également être installés devant une maison.

Crédit photo: Photo by Infrogmation, Infrogmation of New Orleans.