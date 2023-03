Le roi Charles III fera ses premières visites d’État en France et en Allemagne

Le roi Charles III se rendra en France et en Allemagne pour ses premières visites d’État depuis qu’il est devenu monarque, a annoncé vendredi le palais de Buckingham, soulignant les efforts du Royaume-Uni pour construire des ponts avec ses voisins européens après des années de tensions causées par le Brexit.

Charles et Camilla, la reine consort, visiteront les deux plus grands pays de l’Union européenne (UE) du 26 au 31 mars. Ils seront accueillis par les présidents français Emmanuel Macron et allemand Frank-Walter Steinmeier. Le palais a déclaré que les visites seraient une occasion pour « regarder vers l’avenir et montrer les nombreuses façons dont nos pays travaillent en partenariat ».

Il s’agira de la première visite d’État d’un monarque britannique depuis 2015. La défunte reine Élisabeth II, la mère de Charles, avait cessé de voyager à l’étranger dans ses dernières années. Il y a quelques jours, Charles avait rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au château de Windsor et le premier ministre britannique Rishi Sunak avait annoncé une percée dans les pourparlers pour résoudre le différend sur les accords commerciaux post-Brexit pour l’Irlande du Nord.

M. Sunak est impatient d’utiliser la puissance douce de la monarchie pour mettre en lumière le dégel des relations entre le Royaume-Uni et l’UE, qui ont été affectées par la décision des Britanniques de quitter le bloc. Le voyage en France et en Allemagne est effectué à la demande du gouvernement britannique et à l’invitation des deux gouvernements, a indiqué le palais. La famille royale se rendra d’abord en France, où elle sera accueillie par M. Macron et participera à une cérémonie du souvenir à l’Arc de Triomphe à Paris. Charles rencontrera plus tard des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat et assistera à un banquet d’État au château de Versailles.

Charles et Camilla doivent se rendre ensuite en Allemagne, où ils seront reçus par M. Steinmeier. Charles prévoit s’adresser au Bundestag, le parlement allemand, et rencontrera des réfugiés ukrainiens. Le président Steinmeier organisera également un banquet d’État pour le couple royal. Bien que la famille royale britannique ait cédé la plupart de ses pouvoirs aux dirigeants élus du pays, l’aura de la monarchie et les cérémonies des visites royales sont toujours considérées comme un moyen de redorer l’image du Royaume-Uni et de renforcer les liens avec les nations du monde entier.

Ce rôle a été incarné par Élisabeth, qui a effectué 121 visites d’État au cours de ses 70 ans de règne, ce qui a conduit l’historien royal Robert Hardman à la surnommer « Reine du monde ».

Crédit photo: AP/Jonathan Brady.