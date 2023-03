Le bouledogue français est le chien le plus populaire aux États-Unis

Le bouledogue français est dorénavant le chien le plus populaire aux États-Unis, mettant fin à 31 années de domination par le labrador, a annoncé mercredi l’American Kennel Club. Adoré par certains, décrié par d’autres, le petit bouledogue aux airs comiques a été l’an dernier le chien de race le plus populaire aux États-Unis.

Pourquoi?

« Ce sont de petits chiens comiques, amicaux et aimants », a dit une représentante du French Bull Dog Club of America, Patty Sosa. Adaptés à la vie en ville, avec des demandes d’exercice et de toilettage modestes, « c’est un petit paquet qui en contient beaucoup ». La montée météorique du bouledogue français ? qui ne comptait même pas parmi les 75 chiens de race les plus populaires il y a 25 ans ? en inquiète certains. Le petit chien attire l’attention des malfaiteurs. Le mois dernier, un éleveur de 76 ans a été abattu par des voleurs en Caroline du Sud. En 2021, un homme qui promenait les chiens de la chanteuse Lady Gaga a été atteint par balles. On craint que la forte demande, combinée à ce que certains sont prêts à payer pour un pelage ayant une texture ou une couleur particulière, n’ouvre la porte à des éleveurs sans scrupules et à des chiens malades.

La popularité de la marque ravive le débat quant à savoir si on devrait reproduire des chiens vulnérables à des problèmes respiratoires, d’yeux, de peau et de colonne vertébrale. L’Association vétérinaire britannique a demandé aux consommateurs d’éviter les chiens à museau plat, comme le bouledogue français. Les Pays-Bas ont interdit la reproduction des chiens à museau très court, et le ministre de l’Agriculture espère même en rendre la possession illégale. Le palmarès de l’AKC couvre environ 200 races. Les données découlent de l’enregistrement, en 2022, d’environ 716 500 chiots. Environ un chiot sur sept était un bouledogue français. Cet enregistrement est volontaire.

Le foxhound anglais était le chien le moins populaire.

Le palmarès n’inclut pas, pour le moment, des chiens mélangés comme le labradoodle. Les dix premières places sont occupées par le bouledogue français, le labrador, le golden, le berger allemand, le caniche, le bouledogue, le rottweiler, le beagle, le teckel et le braque allemand à poil court. Avec ses origines anglaises et françaises, le bouledogue français était très populaire auprès de certains Américains bien nantis au début du 20e siècle, puis sa popularité a commencé à glisser. Le revirement de situation s’est produit au cours des dernières années, quand les réseaux sociaux et des vedettes comme Leonardo di Caprio, Megan Thee Stallion et Alexandria Ocasio-Cortez ont donné au chien une nouvelle visibilité. Puis, l’an dernier, le bouledogue français Winston a pris la deuxième place au Westminster Kennel Club Dog Show, qui est possiblement le concours canin le plus prestigieux aux États-Unis. Winston a ensuite remporté le National Dog Show organisé par le Kennel Club de Philadelphie.

Gary Fisher, le bouledogue français de feu l’actrice Carrie Fisher, effectue aussi une très brève apparition dans une scène de l’épisode VIII de la saga Star Wars, « Les derniers jedi ». Quelque 108 000 bouledogues français ont été nouvellement enregistrés l’an dernier, soit environ 21 000 de plus que les labradors. D’autres races sont sujettes à différents problèmes de santé, et même les chiens mélangés peuvent être malades. Mais une étude récente qui portait sur 24 000 chiens au Royaume-Uni indique que la santé des bouledogues français est « très différente, et essentiellement moins bonne » que celle des autres chiens, notamment en raison du visage aplati qui leur confère leur charme particulier.

L’Association vétérinaire britannique a ensuite annoncé qu’elle déconseillait « fortement » l’achat de chiens au visage aplati. Elle fait maintenant campagne pour qu’ils soient retirés des publicités et même des cartes de souhaits. Ceux qui songent à acheter un chien de race pure devraient éplucher les antécédents de l’éleveur; poser des questions sur les tests de santé utilisés; accepter d’attendre « leur » chiot; et se demander s’ils sont prêts pour cette responsabilité, a dit l’AKC. « Être propriétaire d’un chien demande de la recherche, a dit la porte-parole Brandi Hunter Munden. Il faut évaluer votre mode de vie pour vous assurer que vous prenez la bonne décision, pas seulement pour vous, mais pour l’animal. »

Crédit photo: Ultimoribelle.