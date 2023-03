Saint-Jean et Moncton parmi les pires villes pour survivre à une épidémie de zombies

Si vous habitez Saint-Jean ou Moncton, soyez avisés que vous n’êtes pas du tout en sécurité en cas d’une hypothétique apocalypse zombie!

Selon une «sérieuse» étude de la plateforme de logements locatifs, Rentola.ca, Saint-Jean vient en dernière position au pays (n°35) dans le palmarès des régions métropolitaines les plus sûres en cas d’attaque zombie, tandis que Moncton arrive au 28e rang.

L’étude, qui s’est basée sur plusieurs facteurs tels que la vulnérabilité, les cachettes, les fournitures, la sécurité et la mobilité, a classé Edmonton, Saskatoon et Guelph comme les villes les plus résistantes aux zombies.

Edmonton a obtenu des scores élevés dans toutes les catégories, grâce à ses nombreux endroits, bâtiments et zones naturelles pour construire une base ou se cacher des dangers potentiels, ainsi que les nombreuses options pour fuir ou se relocaliser.

Les huit dernières positions sont toutes situées dans le centre ou l’est du pays. Parmi eux se trouve Saint-Jean. La ville a obtenu le score le plus bas dans deux catégories différentes, dont les cachettes et la sécurité.

Bien sûr, les citoyens de Saint-Jean et Moncton peuvent dormir sur leurs deux oreilles, aucune attaque zombie n’a encore été répertoriée sur la planète!