La fusée imprimée en 3D décolle, mais n’atteint pas son orbite

Une fusée construite avec des pièces presque entièrement imprimées en 3D a réussi à décoller, mercredi soir, mais elle a échoué à atteindre son orbite.

Ce vol d’essai de l’entreprise Relativity Space était inhabité. Seuls les morceaux de la première impression de métal en 3D réalisée par l’entreprise il y a six ans se trouvaient à bord. L’entreprise émergente souhaitait placer ce souvenir sur une orbite de 200 kilomètres pendant plusieurs jours, avant de le faire plonger dans l’atmosphère et de le brûler avec l’étage supérieur de la fusée. Après le décollage, depuis la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride, le premier étage a effectué son travail et s’est séparé comme prévu. Cependant, l’étage supérieur a pris feu avant de s’éteindre, et la fusée s’est écrasée dans l’océan Atlantique.

Il s’agissait de la troisième tentative de lancement. Au début du mois, Relativity Space est passé à une demi-seconde du décollage, mais les moteurs de la fusée se sont arrêtés brusquement. Malgré le problème avec l’étage supérieur et le fait que la fusée n’a pas atteint l’orbite, « les premiers lancements sont toujours passionnants et le vol d’aujourd’hui n’a pas fait exception », a souligné la responsable du programme d’essai de Relativity, Arwa Tizani Kelly, lors de la retransmission vidéo en direct de l’entreprise. La majorité des composantes de la fusée haute de 33 mètres, y compris ses moteurs, ont été construites avec les énormes imprimantes 3D de la société à Long Beach, en Californie.

Les pièces métalliques imprimées en 3D représentaient 85 % de la fusée, baptisée Terran 1, selon Relativity Space. Les prochaines versions de la fusée en contiendront encore plus et seront réutilisables pour plusieurs vols, a précisé l’entreprise. Fondée en 2015 par deux jeunes ingénieurs en aérospatiale, Relativity Space a attiré l’attention d’investisseurs et de sociétés de capital-risque. D’autres entreprises qui se spécialisent dans la construction de fusées ont aussi recours à des pièces imprimées en 3D, mais en beaucoup plus petit nombre.

Crédit photo: Capture d’écran sur la page Facebook de l’entreprise Relativity Space.