Le roi Charles III s’adresse au Parlement allemand et rencontre le chancelier Scholz

Le roi Charles III est devenu le premier monarque à s’adresser jeudi au Parlement allemand, le Bundestag, dans le cadre d’une visite de haut niveau visant à renforcer les liens entre l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Charles, âgé de 74 ans, effectue son premier voyage à l’étranger depuis qu’il est devenu roi. Lui et Camilla, la reine consort, sont arrivés à Berlin mercredi. Des foules de sympathisants et le chef de l’État allemand, le président Frank-Walter Steinmeier, ont accueilli le couple à l’emblématique porte de Brandebourg de la capitale. Ils ont ensuite assisté à un banquet en leur honneur au palais présidentiel. Mis à part le faste et le glamour royal, la visite de trois jours a un but résolument politique. Le gouvernement britannique tente de réparer les liens avec ses partenaires continentaux à la suite du douloureux processus du Brexit.

Les retombées ont été considérables: le départ de la Grande-Bretagne du marché commun de l’Union européenne a entraîné des barrières commerciales et des pénuries de main-d’œuvre, et a exclu le pays des principaux programmes scientifiques européens. En accordant une attention particulière aux deux plus grandes puissances de l’UE _ la France et l’Allemagne _ le premier ministre Rishi Sunak espère normaliser les relations avec le bloc de 27 nations.

Charles avait prévu s’arrêter d’abord en France, mais le voyage a été reporté en raison de manifestations antigouvernementales. Il a donc concentré ses énergies sur l’Allemagne, où la famille royale britannique et en particulier la défunte reine Élisabeth II suscitent depuis longtemps la curiosité et l’admiration. Cependant, tous n’ont pas été séduits par la visite. Jan Korte, un député du parti d’opposition de gauche, a déclaré qu’il n’était pas conforme à la tradition démocratique allemande que Charles s’adresse à la plus haute instance politique du pays, le Bundestag. « Un roi n’est pas élu, a déclaré M. Korte à la chaîne publique ZDF. Il peut évidemment parler partout et est très bienvenu, y compris par moi, mais je pense que particulièrement au Bundestag, qui consiste à représenter le peuple, ce n’est pas vraiment approprié qu’un monarque parle. »

Avant son discours, Charles a rencontré brièvement le chancelier allemand Olaf Scholz et a visité un marché de producteurs à Berlin.

Le couple royal sera à Hambourg vendredi.

