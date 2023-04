Un chien est mort après avoir contracté la grippe aviaire au Canada

Un chien est mort des suites de la grippe aviaire, en Ontario, confirme l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) après avoir effectué une nécropsie pour s’assurer de la cause du décès.

Dans un communiqué publié mardi après-midi, le Centre national des maladies animales exotiques de l’ACIA révèle que le chien domestique est mort le 1er avril dernier. À la suite de la nécropsie effectuée lundi, la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été détectée. D’après les informations fournies par l’agence fédérale, le chien aurait été infecté « après avoir mâché une oie sauvage ». Des signes cliniques de la grippe aviaire ont ensuite été observés chez le chien peu avant sa mort.

D’autres analyses sont en cours, mais la nécropsie a permis d’observer « une affection du système respiratoire ». Il s’agirait du seul cas de mort d’un chien domestique au pays en raison de la grippe aviaire. Toujours selon l’ACIA, le nombre de cas d’infections au virus H5N1 chez d’autres espèces que les oiseaux demeure faible malgré l’importante éclosion de la maladie observée à l’échelle mondiale. Au Canada, les cas d’infection chez des animaux autres que les oiseaux concernent principalement les renards, les phoques, les dauphins, les ours noirs, les visons sauvages, les ratons laveurs, les marsouins et les mouffettes.

On ajoute que le risque qu’un humain contracte la grippe aviaire à partir de son animal domestique « est minime ». Aucun cas de grippe aviaire chez un humain n’a été signalé au Canada et presque tous les cas du genre sont liés à des contacts directs avec des oiseaux infectés. Malgré tout, on recommande aux propriétaires d’animaux de compagnie de ne pas les nourrir avec de la viande crue de gibier à plumes ou de volaille et de ne pas les laisser s’approcher de carcasses d’oiseaux sauvages.

