Le prince Harry assistera au couronnement de son père, mais sans la duchesse de Sussex

Le prince Harry assistera au couronnement de son père, le roi Charles III, mais sans son épouse, Meghan, a annoncé mercredi le palais de Buckingham.

Le prince a mis fin à des mois de spéculation en annonçant sa présence à la cérémonie du 6 mai à l’abbaye de Westminster. La femme de Harry, Meghan, la duchesse de Sussex, restera toutefois en Californie avec les deux enfants du couple, le prince Archie et la princesse Lilibet, a précisé le palais. La confirmation du palais est intervenue des semaines après que certains médias eurent rapporté que le bureau de Charles avait été en contact avec Harry à propos de l’événement.

La maison Windsor est profondément divisée depuis la publication du livre de Harry, « Spare », dans lequel il dévoile des secrets de famille. Les révélations, dont les détails de conversations privées avec son père et son frère, le prince William, ont attisé les tensions entre Harry et sa famille, qui sont devenues publiques lorsque lui et sa femme ont déménagé en Amérique du Nord en 2020. Le livre comprenait également des allégations selon lesquelles des membres de la famille royale fourniraient régulièrement à la presse des informations peu flatteuses sur d’autres membres de la maison Windsor en échange d’une couverture positive d’eux-mêmes.

Crédit photo: Archives.