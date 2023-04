La militante Malala Yousafzai travaille sur un nouveau livre « plus personnel »

La lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai travaille sur une nouvelle autobiographie, un autre livre pour cette jeune militante pakistanaise connue pour son plaidoyer en faveur de l’éducation des filles et pour avoir survécu à une tentative d’assassinat par les talibans à l’adolescence.

Atria Books, une division de Simon & Schuster, a annoncé la nouvelle lundi. Le livre est actuellement sans titre et n’a pas de date de sortie prévue. Par le passé, Yousafzai a notamment publié en 2013 « Je suis Malala: je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans », qui s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires. L’année suivante, elle a remporté le prix Nobel de la paix à l’âge 17 ans. Elle a depuis reçu son diplôme de l’Université Oxford et a épousé Asser Malik, un dirigant du Pakistan Cricket Board.

Sa société de production, Extracurricular, a conclu un accord avec Apple TV+ pour un large éventail de projets cinématographiques et télévisuels. « Les dernières années de ma vie ont été marquées par une transformation extraordinaire, et toute l’angoisse et la joie qui accompagnent le développement », a déclaré la jeune femme de 25 ans dans un communiqué. « C’est mon livre le plus personnel à ce jour et j’espère que les lecteurs trouveront reconnaissance, réconfort et éclairage dans mon histoire. »

Atria qualifie le nouveau livre « d’histoire époustouflante de rétablissement et de recherche d’identité, une exploration franche de son passage à l’âge adulte sous les projecteurs du public et un regard intime sur sa vie aujourd’hui ». Des éditions jeunesse et livres d’images sont également prévus.

Crédit photo: DFID – UK Department for International Development.