La fusée géante de « SpaceX » explose quelques minutes après le décollage jeudi

La nouvelle fusée géante de « SpaceX » a explosé quelques minutes après son décollage, jeudi, lors de son tout premier vol d’essai, et elle s’est abîmée dans le golfe du Mexique.

La société d’Elon Musk visait à envoyer la fusée « Starship », de près de 120 mètres, pour un tour du monde depuis la pointe sud du Texas, près de la frontière mexicaine. La fusée ne transportait ni astronautes ni satellites. Les images ont montré que plusieurs des 33 moteurs principaux ne crachaient pas de flammes lorsque la fusée s’est élevée de la rampe de lancement jusqu’à 39 kilomètres d’altitude. Le propulseur d’appoint était censé se détacher du vaisseau spatial quelques minutes après le décollage, mais cela ne s’est pas produit. La fusée a commencé à dégringoler puis a explosé quatre minutes après le début du décollage, plongeant dans le golfe.

Après s’être séparé du propulseur, le vaisseau spatial devait tenter de faire le tour du monde, avant de s’écraser dans le Pacifique, près d’Hawaï. Des foules de spectateurs ont regardé depuis l’île de South Padre, à plusieurs kilomètres du site de lancement de Boca Chica Beach, qui était interdit d’accès. Elon Musk a qualifié sur Twitter le lancement de « test passionnant de Starship ! ». « J’ai beaucoup appris pour le prochain lancement de test dans quelques mois. » Dans les semaines précédant le vol, le milliardaire se donnait 50 % de chances que le vaisseau spatial atteigne son orbite.

« Vous ne savez jamais exactement ce qui va se passer », a déclaré l’ingénieur John Insprucker, qui commentait en direct sur une plateforme en continu le lancement de SpaceX. « Mais comme nous l’avions promis, l’excitation est garantie et Starship nous a donné une fin plutôt spectaculaire. » La société SpaceX prévoit d’utiliser le vaisseau « Starship » pour envoyer des personnes et des marchandises sur la Lune et, éventuellement, sur Mars. La NASA a réservé un vaisseau pour sa prochaine équipe de marche sur la Lune, et de riches touristes réservent déjà des survols lunaires. Il s’agissait jeudi de la deuxième tentative de lancement. L’essai de lundi avait été abandonné à cause d’une soupape de surpression gelée.

À 120 mètres de haut, et près de 8 millions de kilos de poussée, « Starship » surpasse facilement toutes les fusées lunaires de la NASA _ passées, présentes et futures. La fusée en acier inoxydable est conçue pour être entièrement réutilisable, avec un délai d’exécution rapide, ce qui réduit considérablement les coûts, à l’instar de ce que les petites fusées « Falcon » de SpaceX avaient fait depuis Cap Canaveral, en Floride. Rien ne devait être récupéré de ce vol d’essai. Le vaisseau spatial futuriste a volé plusieurs kilomètres dans les airs lors d’essais il y a quelques années, n’atterrissant avec succès qu’une seule fois. Mais ce devait être le lancement inaugural du propulseur du premier étage, avec ses 33 moteurs alimentés au méthane.

SpaceX a plus de propulseurs d’appoint et de vaisseaux spatiaux alignés pour d’autres vols d’essai. Elon Musk veut les lancer en succession rapide, afin qu’il puisse commencer à utiliser des vaisseaux spatiaux pour lancer des satellites en orbite terrestre basse, puis mettre des gens à bord.

Crédit photo: Capture d’écran sur le compte Twitter de SpaceX (@SpaceX).