Le prince William a reçu une «grosse somme d’argent» dans le cadre d’une entente à l’amiable

Le prince William, l’héritier du trône britannique, a discrètement reçu une «grosse somme d’argent» dans une entente à l’amiable de 2020 avec un journal britannique de l’empire médiatique de Rupert Murdoch en lien avec de l’écoute téléphonique, selon des documents judiciaires déposés mardi dans le cadre d’une poursuite de son frère.

L’avocat du prince Harry a fait la révélation dans un résumé des arguments expliquant pourquoi le procès de Harry contre l’éditeur de « The Sun » et « News Of The World », aujourd’hui disparu, ne devrait pas être rejeté. La poursuite allègue que les journaux ont illégalement recueilli des informations dans un scandale datant de deux décennies.

News Group Newspapers, qui appartient à M. Murdoch, a fait valoir qu’un juge de la Haute Cour devrait rejeter les poursuites pour piratage téléphonique intentées par le prince et l’acteur Hugh Grant parce que les plaintes ont été déposées trop tard. Mais Harry, le duc de Sussex, a déclaré qu’il avait été empêché de porter plainte en raison d’un accord secret entre la famille royale et les journaux qui appelait à un règlement et des excuses. L’accord, qui, selon le prince, a été autorisé par la défunte reine Élisabeth II, aurait empêché de futurs litiges de la part de la famille royale.

Harry a commencé à faire pression pour une résolution en 2017, mais a déclaré qu’il « en avait eu assez » après que l’éditeur « eut fait de l’obstruction ». Il a porté plainte en 2019. Les journaux indiquaient que William, le prince de Galles, s’était par la suite contenté d’une somme importante, mais non divulguée. La poursuite est l’une des nombreuses que Harry a intentées contre des journaux britanniques, y compris deux autres cas d’écoute téléphonique.

Crédit photo: Frankie Fouganthin.