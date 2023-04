La chienne Patch est élue «plus beau bouledogue»

Arborant fièrement une veste en jean, la chienne Patch a été couronnée vainqueure du concours « Beautiful Bulldog » de l’université de Drake.

La candidature de Patch a semblé prendre son envol lorsqu’elle a enjambé avec précaution un cerceau sur la piste, suscitant les applaudissements d’une foule de spectateurs. Ses propriétaires, Jennifer Hinton et Joel Kornder de Johnston, dans l’Iowa, ont expliqué qu’ils avaient travaillé sur la routine du cerceau pendant des mois avant le concours.l’ouest du centre-ville de Des Moines.

« J’ai entendu parler du concours lorsque j’ai déménagé à Des Moines l’été dernier, et je savais que je devais inscrire Patch, a déclaré Mme Hinton. Elle est l’incarnation même de la race des bouledogues et nous sommes toujours très fiers d’elle, surtout aujourd’hui. » Après avoir été désignée gagnante, Patch a troqué son jean pour une cape et une couronne en satin, correspondant à son rôle de mascotte des Drake Relays et de représentante des bouledogues de l’université pour l’année suivante.

Patch a été adoptée dans un refuge et faisait partie des neuf chiens aussi adoptés dans un refuge qui ont participé à la compétition.

Crédit photo: Capture d’écran sur le profil Instagram « Drake Alumni Relations » (@drakealumni).