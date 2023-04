Un résident de Dildo capture la photo d’un iceberg phallique à Terre-Neuve

La photo d’un iceberg phallique dans la baie de Conception à Terre-Neuve fait rire le monde entier.

L’auteur du cliché, un résident de Dildo, Ken Pretty, affirme qu’il pouvait voir depuis le rivage que le majestueux iceberg dérivant au large de Harbour Grace, jeudi, avait une qualité anatomique distinctive. Cependant, ce n’est que lorsqu’il a fait voler son drone pour un examen plus approfondi qu’il a réalisé à quel point les caractéristiques de l’iceberg étaient réalistes.

Les photos de M. Pretty de l’iceberg _ qui a depuis été nommé le « dickie berg » _ ont maintenant été partagées plus de 5300 fois et ont fait l’objet d’une couverture médiatique jusqu’en Australie. Il a reconnu dans une entrevue que l’emplacement de l’iceberg dans la baie de Conception ainsi que le nom de sa ville natale rendaient la situation encore plus amusante, ajoutant: « Only in Newfoundland » (« Seulement à Terre-Neuve »).

M. Pretty affirme qu’on lui a conseillé de faire des t-shirts « dickie berg » et de vendre des tirages de sa photo désormais célèbre.

Crédit photo: Capture d’écran sur la page Facebook de Ken Pretty.