Elon Musk confirme que Linda Yaccarino sera la nouvelle PDG de Twitter

Elon Musk a confirmé que la nouvelle présidente-directrice générale de Twitter sera Linda Yaccarino, une cadre de NBCUniversal ayant des liens étroits avec le milieu de la publicité.

« Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter! », a écrit M. Musk sur son réseau social vendredi. Il a précisé que Mme Yaccarino « se concentrera principalement sur les opérations commerciales », tandis qu’il restera quant à lui étroitement lié à la conception de produits et aux nouvelles technologies. Avant cette annonce, NBCUniversal avait annoncé, plut tôt vendredi, que Mme Yaccarino quittait immédiatement ses fonctions de présidente de la publicité et des partenariats mondiaux. M. Musk, qui a acheté Twitter l’automne dernier et qui dirige le réseau social depuis, a longtemps fait savoir qu’il avait l’intention de quitter son poste de cadre supérieur dans l’entreprise, qui s’appelle désormais X Corp.

Cependant, peu d’observateurs s’attendent à ce que M. Musk se retire du processus de prise de décision sur Twitter. « Même s’il s’éloigne du titre de PDG, je pense que M. Musk va continuer à prendre les décisions importantes », a soutenu le directeur de recherche chez Forrester Research, Mike Proulx. Mme Yaccarino, qui arrive en poste avec des liens solides dans l’industrie de la publicité, pourrait être un pivot pour l’avenir de Twitter. Attirer les annonceurs est essentiel pour M. Musk et Twitter, surtout depuis que plusieurs d’entre eux ont fui la plateforme dans les premiers mois sous l’emprise du milliardaire. Selon M. Musk, de nombreux annonceurs sont revenus sur Twitter récemment, mais il n’a pas fourni de preuves pour appuyer ses dires.

Carrière bien remplie chez NBCUniversal

Mme Yaccarino a travaillé chez NBCUniversal pendant près de 12 ans. Son équipe a généré plus de 100 milliards $ US en ventes publicitaires depuis 2011, selon la biographie de l’entreprise. Selon son compte LinkedIn, Mme Yaccarino était auparavant présidente de NBC pour la publicité et les partenariats avec les clients, ainsi que présidente des ventes de divertissement par câble et de publicité numérique. Avant son passage chez NBC, Mme Yaccarino a travaillé pour la société internationale de divertissement Turner pendant près de 20 ans. Le mois dernier, Mme Yaccarino a reçu M. Musk en entrevue sur une scène de Miami devant des centaines d’annonceurs.

« Si quelqu’un peut traduire la vision de M. Musk en avantages pour les spécialistes du marketing, elle pourra le faire », a affirmé le fondateur et chef de la création de l’agence de publicité DiGo, Mark DiMassimo. « Même s’il y a du scepticisme et que tous les spécialistes du marketing veulent voir des améliorations concrètes en ce qui concerne Twitter, sa nomination est une décision extrêmement rassurante », a-t-il dit. Le début de mandat de M. Musk à la tête de Twitter a été chaotique. Dès son arrivée, il a congédié les cadres supérieurs de l’entreprise, puis environ 80 % de son personnel.

Il a aussi modifié le système de vérification des comptes de la plateforme et réduit la modération du contenu et les mesures de protection contre la propagation de fausses informations.

