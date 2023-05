Le plus vieux chien du monde a eu 31 ans, selon Guinness

Le chien le plus vieux du monde a récemment fêté son 31e anniversaire, selon le Livre des records Guinness.

Bobi, un chien de race Rafeiro do Alentejo, une race portugaise, a célébré son anniversaire lors d’une fête samedi dans sa maison du village portugais de Conqueiros, où il a vécu toute sa vie. Plus de 100 personnes ont assisté à cette fête portugaise « très traditionnelle », a déclaré le propriétaire Leonel Costa. Des viandes et des poissons locaux ont été servis à une centaine d’invités, avec un supplément pour Bobi, qui ne mange que de la nourriture humaine. Une troupe de danseurs s’est également produite et Bobi a participé à l’une de leurs chorégraphies. Costa a eu plusieurs chiens âgés dans le passé, dont la mère de Bobi, Gira, qui a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Cependant, M. Costa a dit qu’il n’avait jamais imaginé que l’un de ses chiens atteindrait la trentaine.

« Nous considérons ce genre de situation comme le résultat normal de la vie qu’ils mènent, mais Bobi est unique en son genre », a indiqué M. Costa. L’un des principaux facteurs de la longévité de Bobi est « l’environnement calme et paisible » dans lequel il vit, selon M. Costa. Tout au long de sa vie, Bobi s’est promené librement dans les forêts qui entourent la maison des Costa. Il n’a jamais été enchaîné ni tenu en laisse. Ce chien « très sociable » ne s’est jamais senti seul, car il a grandi entouré de nombreux autres animaux, selon M. Costa. Aujourd’hui, Bobi a du mal à marcher et préfère rester dans la cour de la maison. Sa vue s’est détériorée, ce qui fait qu’il se heurte souvent à des objets lorsqu’il marche. Tout comme les humains âgés, Bobi dort beaucoup. Il s’allonge immédiatement dans son lit après avoir mangé, bien que les jours de froid il choisisse de faire une sieste près du feu, a révélé son propriétaire.

La date de naissance de Bobi a été confirmée par le service médical vétérinaire de la municipalité de Leiria, qui a enregistré Bobi en 1992. Son âge a également été vérifié par une base de données sur les animaux de compagnie autorisée par le gouvernement portugais. M. Costa, qui est aujourd’hui âgé de 38 ans, n’avait que 8 ans lorsque Bobi est né. Pour lui, Bobi est un rappel vivant du passé. « Bobi est spécial parce que le regarder, c’est se souvenir des gens qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère ou mes grands-parents qui ont déjà quitté ce monde, a dit M. Costa. Bobi représente ces générations. »

Crédit photo: Capture d’écran sur le compte Twitter du Guinness World Records (@GWR).