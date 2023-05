Un Floridien établit un nouveau record de vie sous l’eau, mais ne veut pas remonter

Un professeur d’université a battu ce week-end le record du plus long séjour sous l’eau sans dépressurisation dans un pavillon de plongée sous-marine des Keys, en Floride.

Le 74e jour de résidence de Joseph Dituri au Jules’ Undersea Lodge, situé au fond d’un lagon de dix mètres de profondeur à Key Largo, n’a pas été très différent de ses jours précédents depuis qu’il s’est immergé le 1er mars. M. Dituri, qui se fait également appeler « Docteur Deep Sea », a mangé un repas riche en protéines composé d’œufs et de saumon préparés au micro-ondes, a fait de l’exercice avec des bandes de résistance, a fait ses pompes quotidiennes et a fait une sieste d’une heure. Contrairement à un sous-marin, le lodge n’utilise pas de technologie pour s’adapter à l’augmentation de la pression sous-marine.

Le précédent record de 73 jours, deux heures et 34 minutes avait été établi par deux professeurs du Tennessee, Bruce Cantrell et Jessica Fain, au même endroit en 2014. Mais M. Dituri ne se contente pas du record et de refaire surface : il prévoit de rester au pavillon jusqu’au 9 juin, date à laquelle il atteindra cent jours et achèvera une mission sous-marine baptisée « Projet Neptune 100 ». Cette mission, qui associe la recherche médicale et océanographique à une action éducative, a été organisée par la fondation Marine Resources Development, qui est propriétaire de l’habitat.

« Le record est un petit plus et je l’apprécie vraiment, a dit M. Dituri, qui enseigne à l’université de Floride du Sud, est titulaire d’un doctorat en ingénierie biomédicale et est officier de la marine américaine à la retraite. C’est un honneur pour moi, mais il nous reste encore beaucoup à faire sur le plan scientifique. » Ses recherches comprennent des expériences quotidiennes en physiologie pour surveiller la façon dont le corps humain réagit à une exposition à long terme à une pression extrême. « L’idée est de peupler les océans du monde, d’en prendre soin en y vivant et en les traitant bien », a déclaré M. Dituri.

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, M. Dituri organise des cours en ligne et diffuse des entrevues depuis son studio numérique situé sous la mer. Au cours des 74 derniers jours, il a rejoint plus de 2500 étudiants par le biais de cours en ligne sur les sciences de la mer et plus encore dans le cadre de ses cours réguliers d’ingénierie biomédicale à l’université de Floride du Sud. S’il dit adorer vivre sous l’océan, il y a une chose qui lui manque vraiment. « Ce qui me manque le plus à la surface, c’est littéralement le soleil, a révélé M. Dituri. Le soleil a joué un rôle majeur dans ma vie ― je vais généralement à la salle de sport à cinq heures, puis je reviens et je regarde le lever du soleil. »

Crédit photo: Page Facebook « Jules’ Undersea Lodge ».