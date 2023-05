Royaume-Uni: une Canadienne remporte la course des fromages

Le plus insolite de tous les sports extrêmes britanniques est de retour.

Des centaines de spectateurs se sont rassemblés lundi pour regarder des dizaines de coureurs téméraires poursuivre une meule de fromage Double Gloucester de 3 kilos sur la colline presque verticale de Cooper’s Hill, près de Gloucester, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Le premier coureur à arriver derrière le fromage qui roule rapidement le garde. La Canadienne Delaney Irving, 19 ans, a remporté la course féminine malgré une brève perte de connaissance.

« Je me souviens m’être cognée la tête, et maintenant j’ai le fromage », a déclaré Irving, qui est originaire de Nanaimo, en Colombie-Britannique. La course au fromage se tient à Cooper’s Hill, à environ 160 kilomètres à l’ouest de Londres, depuis au moins 1826, et l’on pense que ce sport est beaucoup plus ancien. Cet événement brutal s’accompagne souvent de problèmes de sécurité. Peu de concurrents parviennent à rester debout tout au long de la descente de la colline de 180 mètres et, cette année, plusieurs d’entre eux ont dû être aidés, en boitant, à quitter le parcours.

Matt Crolla, 28 ans, originaire de Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a remporté la première des nombreuses courses masculines. Interrogé sur sa préparation, il a répondu aux journalistes : « Je ne pense pas que l’on puisse s’entraîner pour cela, n’est-ce pas? Il faut juste être un idiot. »

Crédit photo: Dave Farrance.