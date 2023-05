Intrusion aux prix Juno: la militante écologiste accepte de payer une amende de 600 $

Une femme qui a manifesté seins nus sur scène lors des prix Juno à Edmonton en mars a annoncé qu’elle avait accepté de payer une amende de 600 $.

Casey Hatherly, qui se fait appeler Ever, a plaidé coupable à une accusation d’intrusion. La militante écologiste, initialement accusée de méfait, est montée sur la scène des Junos pendant que la musicienne canadienne Avril Lavigne présentait une performance. Les messages écrits sur sa poitrine nue mentionnaient « land back » et « save the Greenbelt », en référence à la décision de l’Ontario l’année dernière d’ouvrir une zone protégée à la construction de logements. Casey Hatherly a indiqué que 100 $ de son amende iront à un groupe de soutien aux victimes.

Elle a ajouté que le moment est intéressant, les élections provinciales de l’Alberta s’étant terminées lundi. « Pourquoi voudrais-je donner 500 $ à cette province qui vient littéralement d’élire une lobbyiste du pétrole alors qu’un tiers de la province est en feu? » a-t-elle questionné lors d’un entretien téléphonique, faisant référence à la première ministre Danielle Smith. « Pourquoi veulent-ils mon argent? Doivent-ils le jeter au feu? » L’activiste, qui est impliqué dans un groupe de défense du climat appelé On2Ottawa, a avancé qu’ils prévoient plus d’action.

« Nous ne sommes qu’en mai, et quelle partie de ce pays est réellement en feu en ce moment? a-t-elle dit. Les gens ne font pas attention et je ne pense certainement pas que le travail soit terminé. »

Crédit photo: Capture d’écran sur Breakfast Television (YouTube).