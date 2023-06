Vidéo: Biden fait une chute sur la scène lors d’un événement de l’armée de l’air

Le président américain Joe Biden est tombé sur scène lors de la remise des diplômes de l’Académie de l’armée de l’air (USAFA) jeudi et la Maison-Blanche a déclaré qu’il se portait bien après avoir trébuché sur un sac de sable.

M. Biden avait salué les diplômés à Colorado Springs, Colorado, sur le devant de la scène avec des gestes et des poignées de main, et se retournait pour regagner d’un bon pas son siège lorsqu’il est tombé. Il a été aidé par un officier de l’armée de l’air ainsi que par deux membres de son service secret. Les spectateurs, dont certains membres de la délégation officielle sur scène, ont regardé avec inquiétude avant que M. Biden, qui à 80 ans est le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, ne retourne à son siège pour voir la fin de la cérémonie. « Il va bien, a écrit sur Twitter le directeur des communications de la Maison-Blanche, Ben LaBolt. Il y avait un sac de sable sur scène où il donnait des poignées de main. » Deux petits sacs de sable noirs étaient sur scène soutenant le téléprompteur utilisé par M. Biden et d’autres intervenants.

M. Biden est souvent pressé de questions sur son âge et son aptitude à servir, et ses rivaux politiques misent sur ses faux pas alors qu’il fait campagne pour un deuxième mandat en 2024. Il a déjà trébuché avant de monter les escaliers pour prendre place à bord d’Air Force One et il une fois a été pris dans ses pédales de vélo alors qu’il s’arrêtait pour parler aux journalistes près de chez lui à Rehoboth Beach, dans le Delaware. Le médecin personnel de M. Biden a déclaré après le dernier examen physique du président en février qu’il demeurait « un homme de 80 ans en bonne santé et vigoureux, qui est apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence ». Le Dr Kevin O’Connor a également documenté la démarche raide du président, qui, selon lui, est le résultat d’une arthrite vertébrale, d’un pied précédemment fracturé et d’une neuropathie aux pieds. M. Biden est loin d’être la première personnalité politique nationale à trébucher en public.

Le président Gerald Ford est tombé alors qu’il débarquait d’Air Force One en 1975. Le sénateur républicain Bob Dole du Kansas, candidat présidentiel à l’époque, est tombé de la scène lors d’un rassemblement électoral en 1996. Le président Barack Obama a trébuché en montant les escaliers pour se rendre sur la scène lors d’un événement en 2012. « J’étais tellement excité que j’ai raté une marche », a-t-il déclaré à la foule. La marche d’une grande prudence du président Donald Trump sur une rampe lors d’un événement à l’académie militaire de West Point en 2020 a également suscité des inquiétudes quant à sa santé. M. Trump, âgé de 76 ans, faisait campagne dans l’Iowa lorsqu’il a entendu parler de la chute de M. Biden et a fait allusion à son propre épisode.

« Il est vraiment tombé ? Eh bien, j’espère qu’il n’a pas été blessé », a déclaré M. Trump après qu’un membre du public lui ait raconté ce qui était arrivé à M. Biden. « Tout cela est fou. Tu dois faire attention à ça… parce que tu ne veux pas que ça arrive, même si tu dois descendre une rampe sur la pointe des pieds. » Le public a ri alors que M. Trump rappelait sa propre lente démarche sur ce qu’il a dit avoir été une rampe glissante à la remise des diplômes de l’Académie militaire américaine. « S’il est tombé, c’est dommage, a déclaré l’ancien président. Nous devons juste remettre cette chose sur les rails. C’est un mauvais endroit où tomber quand vous faites, je pense que c’était l’Air Force Academy, non ? Ce n’est pas inspirant. »

Crédit photo: AP.