Ella Irwin a démissionné de Twitter après avoir reçu des critiques d’Elon Musk

Une cadre supérieure de Twitter, responsable de la sécurité et de la modération du contenu, a quitté l’entreprise. Son départ survient peu de temps après qu’Elon Musk s’est plaint publiquement du traitement des publications concernant les personnes trans sur la plateforme.

Le départ a signalé une nouvelle vague d’agitation parmi les principaux responsables de Twitter, depuis qu’Elon Musk a fait l’acquisition de la compagnie l’année dernière. Ella Irwin, responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, a confirmé sa démission dans deux tweets publiés vendredi soir. Elle n’a pas précisé la raison de son départ dans son message, mais sa démission est survenue peu de temps après que M. Musk eut critiqué le traitement par Twitter des tweets sur le documentaire d’une société de médias conservateurs qui remet en question le traitement médical pour les enfants et les adolescents trans.

Elon Musk répondait aux plaintes de Jeremy Boreing, co président-directeur général de la compagnie médiatique Daily Wire. M. Boreing a déclaré jeudi, dans des tweets partagés par des commentateurs conservateurs, que Twitter supprimait le documentaire en signalant les messages à son sujet comme un discours haineux, ainsi qu’en gardant le documentaire hors des listes de sujets tendance. Jeremy Boreing a tweeté que Twitter avait annulé un accord pour la première de « Qu’est-ce qu’une femme? » gratuitement sur la plateforme « en raison de deux cas de « personnes mégenrées « ». Les règles de Twitter interdisent de faire référence intentionnellement à des personnes trans avec le mauvais sexe ou le mauvais prénom.

« C’était une erreur de la part de nombreuses personnes chez Twitter. C’est définitivement autorisé », a répondu M. Musk sur Twitter. « Que vous soyez d’accord ou non avec l’utilisation des pronoms préférés de quelqu’un, ne pas le faire est tout au plus impoli et n’enfreint certainement aucune loi », a-t-il ajouté. Ella Irwin a tweeté vendredi qu' »une ou deux personnes ont remarqué » qu’elle avait quitté l’entreprise la veille, et elle a noté des spéculations sur le fait qu’elle ait été licenciée ou qu’elle avait démissionné. Elle a évoqué qu’elle publierait 24 tweets pour expliquer son départ, puis elle a fait une seconde publication disant qu’elle plaisantait à propos du long récit. « Sérieusement, j’ai démissionné, mais cela a été une expérience unique dans une vie et je suis tellement reconnaissante d’avoir travaillé avec cette incroyable équipe de personnes passionnées, créatives et travaillantes. Je vous encouragerai tous et je vous suivrai sur Twitter ! », a-t-elle écrit.

À l’exception d’Elon Musk, Ella Irwin avait été la voix la plus importante des politiques de contenu de l’entreprise, en constante évolution ces derniers mois. Twitter a eu du mal à attirer à nouveau les annonceurs, découragés par les changements drastiques d’Elon Musk et de l’assouplissement des règles contre les discours haineux, depuis que l’homme d’ affaires a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre. Twitter a également une présidente-directrice générale qui entrera en poste, Linda Yaccarino, connue pour des décennies d’expérience dans l’industrie des médias et de la publicité. Ella Irwin et Twitter n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press.

Twitter est en dans l’eau chaude, voyant des licenciements massifs et des départs volontaires depuis que le propriétaire milliardaire de Tesla a acheté la société de San Francisco et l’a privatisée. Le responsable de la confiance et de la sécurité de l’entreprise est parti peu de temps après le rachat du réseau social, et le roulement dans les rangs supérieurs s’est poursuivi depuis. Le mois dernier, Twitter a licencié deux autres cadres supérieurs.

