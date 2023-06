Le prince Harry a témoigné contre un tabloïd britannique dans un procès à Londres

Le prince Harry est entré mardi dans une salle d’audience, jurant de dire la vérité dans son témoignage contre un éditeur de tabloïds qu’il accuse de piratage téléphonique et d’autres techniques d’espionnage illégal.

Harry a tenu une Bible dans une main pendant qu’il prêtait serment à la Haute Cour de Londres, où il poursuit l’éditeur du « Daily Mirror ». Plus tôt, il était arrivé au tribunal dans un VUS noir et était entré devant des dizaines de photographes et de caméras de télévision. Harry accuse l’éditeur du « Mirror » d’utiliser des techniques illégales à « l’échelle industrielle » pour obtenir des informations exclusives. Il fait face à des heures de contre-interrogatoire de l’avocat du défendeur, Mirror Group Newspapers, qui conteste les allégations. Assis à la barre des témoins et vêtu d’un costume et d’une cravate sombres, Harry a déclaré à l’avocat du groupe Mirror, Andrew Green, qu’il « connaissait l’hostilité de la presse depuis [sa] naissance ». Le prince a accusé les tabloïds d’avoir joué « un rôle destructeur dans [son] développement ».

Harry a été forcé presque immédiatement de reconnaître qu’il ne se souvenait pas des articles spécifiques dont il se plaignait. M. Green lui a demandé comment ils ont pu causer une telle détresse s’il ne se souvenait pas de les avoir lus à l’époque. « Ce n’est pas un article spécifique, ce sont tous les articles, a-t-il argué. Chaque article m’a causé de la détresse. » Lorsqu’on lui a demandé comment les journalistes avaient pu pirater son téléphone pour un article sur son 12e anniversaire _ une époque où il a admis qu’il n’avait pas de téléphone portable _ il a suggéré qu’ils avaient peut-être piraté le téléphone de sa mère, la défunte princesse Diana. « Ce ne sont que des spéculations que vous faites maintenant », a suggéré l’avocat. Le fils du roi Charles III, âgé de 38 ans, est le premier membre de la famille royale britannique depuis le XIXe siècle à être interrogé par un tribunal. Son ancêtre, le futur roi Édouard VII, a comparu comme témoin dans un procès sur un scandale de jeu en 1891.

Harry s’est donné pour mission de tenir la presse britannique responsable de ce qu’il considère comme une traque contre lui et sa famille. Présentant le dossier du prince devant le tribunal, lundi, son avocat, David Sherborne, a déclaré que depuis l’enfance de Harry, les journaux britanniques utilisaient le piratage et des subterfuges pour extraire des informations qui pourraient être transformées en une de tabloïd. Il a dit que les histoires sur Harry vendaient beaucoup de journaux. Quelque 2500 articles avaient couvert toutes les facettes de sa vie pendant la période de l’affaire _ 1996 à 2011 _ des blessures à l’école à l’expérimentation du cannabis et de la cocaïne, en passant par les hauts et les bas avec ses copines. « Rien n’était sacro-saint ou interdit » pour les tabloïds, a soutenu l’avocat.

Dans une déclaration de témoin écrite, qui a été publiée mardi, Harry a déclaré qu’il se sentait « comme si la presse tabloïd pensait qu’ils [le] possédaient absolument ». « Je pense sincèrement que dans toutes les relations que j’ai eues _ que ce soit avec des amis, des petites amies, avec la famille ou avec l’armée _ il y a toujours eu un tiers impliqué, à savoir la presse tabloïd. » Le piratage _ une pratique consistant à deviner ou à utiliser des codes de sécurité par défaut pour écouter les messages vocaux des téléphones portables de célébrités _ était répandu dans les tabloïds britanniques au début de ce siècle. C’est devenu une crise existentielle pour l’industrie lorsqu’il a été révélé en 2011 que « News of the World » avait piraté le téléphone d’une jeune fille de 13 ans assassinée. Le propriétaire Rupert Murdoch a fermé le journal et plusieurs de ses dirigeants ont fait face à des procès criminels.

Crédit photo: Archives.