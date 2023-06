Extravagances et demandes inhabituelles dans les hôtels de la planète

Un rapport dévoilé cette semaine par l’entreprise Hotels.com suggère que certaines commandes de restauration en chambre peuvent parfois s’avérer des plus inhabituelles.

L’étude a sondé des partenaires hôteliers du monde entier afin de découvrir les tendances en matière de restauration en chambre, révélant les commandes les plus populaires et les plus étranges.

Parmi les requêtes les plus inhabituelles, les partenaires hôteliers ont relevé des demandes en chambre d’eau diète, de poissons-ballons, de crème glacée fondue, de pop-corn aux coques et d’eau en bouteille bouillie.

Ce premier rapport du genre mené par l’entreprise membre du Groupe Expedia propose également un aperçu de certaines expériences en hôtel somme toute assez extravagantes.

Le Post Oak Hotel à Houston, aux États-Unis, propose à ses clients de déguster son Black Gold Burger, qui contient un demi-kilo de bœuf Wagyu, du foie gras grillé, de la truffe noire et du pain brioché noir infusé de caviar et recouvert d’or de 24 carats. Le prix de ce repas alléchant est de 1600 dollars.

Toujours aux États-Unis, The Plaza Hotel à New York sert en chambre le Home Alone sundae, une coupe de 16 boules de crème glacée recouvertes de couches de garnitures, vendue au prix de 300 $ en plus de la chambre disponible à partir de 1097 $ la nuit.

The Milestone Hotel à Londres, au Royaume-Uni, offre l’occasion d’assister à un concert de l’Orchestre philharmonique royal dans sa chambre. Le tarif des suites commence à 1500 $ la nuit et le prix des concerts de l’orchestre est déterminé individuellement.

L’étude tend à démontrer que les plats végétariens et végétaliens sont de plus en plus populaires auprès des voyageurs qui séjournent dans les hôtels, même si les hamburgers demeurent les favoris au menu.

L’extravagance, plus près de chez nous

Nul besoin d’aller très très loin pour s’offrir une expérience hôtelière extravagante.

Le Grand Prix du Canada, qui se tient bientôt à Montréal, est propice à une telle expérience.

Au moment d’écrire ces lignes, l’hôtel Fairmont Queen Elizabeth offrait sa suite Royal Ville Marie pour 9000 $ par nuit durant le week-end de Formule un.

Pour un bas salarié du Nouveau-Brunswick, il faut consacrer l’équivalent d’une pleine année de salaire pour séjourner trois nuitées à cet hôtel à la mi-juin.

En juin 2022, des restaurateurs montréalais avaient indiqué être en mesure d’écouler plus de 600 bouteilles de champagne à un prix unitaire de 1450 $ durant la fin de semaine du Grand Prix.

Les établissements hôteliers montréalais de très bas de gamme trouvent également leur compte durant le week-end le plus lucratif de l’industrie touristique.

Une vérification de l’Acadie Nouvelle menée sur les sites de réservations en ligne a permis de constater que certains hôtels qui ont une classification d’à peine 1* ou 2* et qui sont fort peu recommandables selon les avis partagés sur le web affichent pourtant un prix de 1590 $ pour deux nuitées entre le 16 et le 18 juin prochain.

L’hôtel Fogo Island Inn, à Terre-Neuve, n’a pas non plus rien à envier aux grands complexes hôteliers de ce monde avec ses chambres en bordure de mer qui sont disponibles cet été à des prix variant entre 2875 $ et plus de 6000 $ par nuitée.