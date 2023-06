Le Nevada est envahi par des millions de grillons

Le Nevada est aux prises avec une invasion de proportions bibliques.

Des dizaines de milliers d’œufs de grillons mormons enfouis à environ un centimètre de profondeur dans le sol ont commencé à éclore à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Depuis des semaines, ces bestioles rouges envahissent des pans entiers du nord du Nevada et sèment le chaos. L’invasion de ces grillons cannibales a particulièrement touché Elko, une petite ville d’environ 20 000 habitants située près de l’Idaho et de l’Utah et connue pour ses mines d’or. Les grosses bestioles rouges laissent derrière elles une odeur si horrible, proche de la chair brûlée, qu’elle oblige les habitants à se boucher le nez lorsqu’ils conduisent. Les bestioles se collent aux pneus et aux semelles des chaussures, et leurs carcasses sont omniprésentes, même dans les gymnases. Lorsqu’elles se déplacent, le bruit ressemble à celui de la pluie.

Les habitants et les travailleurs ont essayé d’utiliser des balais, des souffleurs de feuilles, des nettoyeurs haute pression et des chasse-neige pour se débarrasser des grillons, mais ils sont revenus. Les autorités de l’État ont installé des panneaux dans tout le comté d’Elko pour mettre en garde les automobilistes contre les autoroutes glissantes, lieu de prédilection des insectes qui n’hésitent pas à manger leurs amis morts. Les créatures rouges recouvrent les autoroutes et se faufilent par-dessus les barrières, à la recherche de nourriture. Elles crépitent et éclatent sous les roues des camions, créant une sorte de marée noire. Un hôpital a même embauché quatre employés temporaires à temps partiel dont la tâche principale était de débarrasser le campus des grillons suffisamment longtemps pour que les patients puissent entrer dans le bâtiment. Le groupe s’est baptisé « Cricket Patrol » (patrouille des grillons).

Lorsque la patrouille des grillons n’était pas en service, d’autres employés de l’hôpital intervenaient. Il y a eu le travailleur médical de l’unité de cardiologie qui, toujours vêtu de sa blouse noire, s’est rendu à l’extérieur de l’aire d’ambulance de l’hôpital entre deux consultations pour éloigner les grillons à l’aide d’un balai. Même les informaticiens ont participé aux efforts de nettoyage. Des infestations de grillons mormons ont été enregistrées tout au long de l’histoire dans tout l’Ouest, du Nevada et du Montana à l’Idaho, l’Utah et l’Oregon. Des infestations ont été signalées dès les années 1930. Dans l’Oregon, les législateurs de l’État ont alloué ces dernières années des millions de dollars pour évaluer le problème et mettre en place un programme de « suppression » des grillons mormons et des sauterelles. Les grillons mormons ne volent pas, mais se déplacent ensemble en « bandes » dont la taille peut varier de 2 hectares à plusieurs centaines d’hectares.

Les grillons ont éclos bien plus tard que d’habitude au printemps, retardés par un printemps particulièrement humide et un hiver enneigé dans le nord du Nevada. Chaque printemps – ou été, dans ce cas – les grillons nés cette année-là s’accouplent et pondent une nouvelle génération d’œufs dans le sol. Ces œufs sont censés éclore au printemps suivant, mais certains restent en sommeil dans le sol pendant une période pouvant aller jusqu’à 11 ans. Les œufs peuvent s’accumuler dans la terre pendant des années jusqu’à ce qu’une sécheresse survienne, déclenchant l’éclosion des œufs endormis d’un seul coup. Le cycle se répète alors. Les nouveaux habitants rouges d’Elko ne partiront pas avant la mi-août, au grand désespoir de tous. Mais où vont les grillons quand ils partent ? Ils meurent. Les grillons mâles après l’accouplement. Les femelles après avoir pondu leurs œufs.

Crédit photo: Jerry Friedman.