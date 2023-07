Concours de hotdogs: Miki Sudo défend son titre avec succès

La championne en titre, Miki Sudo, a gobé 39 hot-dogs et demi et des petits pains pour remporter un neuvième titre féminin au concours de mangeurs de hot-dogs Nathan’s Famous Fourth of July, avant que le temps orageux ne s’installe et ne retarde la compétition masculine.

Sudo a battu les 33 1/2 hot-dogs de Mayoi Ebihara en dix minutes mardi, dans un concours qui semblait bien plus serré jusqu’à ce que le décompte final soit annoncé. Le compteur non officiel en temps réel a montré que les deux femmes étaient à égalité pendant la majeure partie de la compétition. Le décompte final des assiettes a permis de départager les deux femmes. Mme Sudo, 37 ans, était déçue par son total de hot-dogs, qui était inférieur de neuf à son record de tous les temps. Elle a déclaré que la concurrence d’Ebihara, âgée de 27 ans, l’avait déstabilisée.

« Les deux premières minutes, je me suis surprise à la regarder, ce que je ne veux jamais faire. Je ne veux jamais être distraite par les autres concurrents, a expliqué Mme Sudo, de Port Richey, en Floride, après la compétition. En la regardant, j’ai me suis emmêlée dans mes mains. Je me suis retrouvé coincé avec un gros rot au début, mais j’ai pu le corriger. » Le champion Joey « Jaws » Chestnut est en quête d’un 16e titre chez les hommes. Le concours annuel sur la promenade de Coney Island à New York a attiré des concurrents d’Angleterre, du Canada, de Corée du Sud, du Japon, du Brésil et d’Australie, selon ESPN.

Crédit photo: Capture d’écran sur la page Facebook de Miki Sudo.