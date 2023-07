La poudre suspecte trouvée à la Maison Blanche était de la cocaïne

La Maison-Blanche a été brièvement évacuée dimanche soir _ alors que le président Joe Biden était à Camp David _ après que les services secrets ont découvert de la poudre suspecte dans une aire commune de l’aile ouest.

Or, un test préliminaire a montré qu’il s’agissait de cocaïne, selon deux membres des forces de l’ordre. Des agents des services secrets qui effectuaient leurs rondes de routine dimanche ont trouvé la poudre blanche dans une zone accessible aux groupes de touristes, et non dans un bureau de l’aile ouest, ont précisé les responsables. Ces sources n’étaient pas autorisées à discuter d’une enquête en cours et ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Le complexe a été évacué vers 20 h 45 dimanche soir, alors que des pompiers et des équipes d’urgence ont été dépêchés pour effectuer un test rapide, qui a identifié de manière préliminaire la substance suspecte comme étant de la cocaïne. La Maison-Blanche a été rapidement rouverte et la poudre a été envoyée pour des tests supplémentaires. Les Biden étaient partis pour Camp David vendredi et sont revenus à la Maison-Blanche mardi.

Les services secrets ont déclaré dans un communiqué que la Maison-Blanche avait été fermée par mesure de précaution, pendant que les équipes d’urgence menaient leur enquête préliminaire. Les pompiers du district de Columbia avaient été appelés pour évaluer et déterminer que la substance suspecte n’était pas dangereuse, a-t-on ajouté. « Une enquête est en cours sur la manière dont (cette substance) est entrée à la Maison-Blanche », ont déclaré les services secrets.

