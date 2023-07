Concours de hotdogs: Jaws Chestnut défend son titre avec succès

Le champion mangeur Joey « Jaws » Chestnut a surmonté un retard dû à la pluie et a englouti 62 saucisses et petits pains en dix minutes, remportant ainsi une nouvelle victoire au concours de hot-dogs Nathan’s Famous Fourth of July.

Chestnut a battu son dauphin Geoffrey Esper et le reste d’un groupe international de 15 mangeurs compétitifs pour remporter son 16e titre. Esper, d’Oxford, au Massachusetts, a réussi à ingérer 49 hot-dogs et petits pains. Chez les femmes, la championne en titre, Miki Sudo, a englouti 39 1/2 hot-dogs et petits pains pour décrocher sa neuvième Mustard Belt. Mais avant que les hommes ne puissent concourir, un temps orageux s’est abattu sur Coney Island, à New York, et a retardé la compétition de deux heures. « Quelles montagnes russes sur le plan émotionnel », a déclaré M. Chestnut après avoir évité la pluie et s’être demandé si le célèbre concours allait avoir lieu. Âgé de 39 ans et originaire de Westfield, dans l’Indiana, Chestnut a décroché son premier titre Nathan en 2015 et ne l’a plus perdu depuis. Son meilleur résultat remonte à 2021, lorsqu’il a englouti 76 hot-dogs.

Sudo a battu les 33 1/2 hot-dogs de Mayoi Ebihara en dix minutes mardi, dans un concours qui semblait bien plus serré jusqu’à ce que le décompte final soit annoncé. Le compteur non officiel en temps réel a montré que les deux femmes étaient à égalité pendant la majeure partie de la compétition. Le décompte final des assiettes a permis de départager les deux femmes. Mme Sudo, 37 ans, était déçue par son total de hot-dogs, qui était inférieur de neuf à son record de tous les temps. Elle a déclaré que la concurrence d’Ebihara, âgée de 27 ans, l’avait déstabilisée. « Les deux premières minutes, je me suis surprise à la regarder, ce que je ne veux jamais faire. Je ne veux jamais être distraite par les autres concurrents, a expliqué Mme Sudo, de Port Richey, en Floride, après la compétition. En la regardant, j’ai me suis emmêlée dans mes mains. Je me suis retrouvé coincé avec un gros rot au début, mais j’ai pu le corriger. »

Le concours annuel sur la promenade de Coney Island à New York a attiré des concurrents d’Angleterre, du Canada, de Corée du Sud, du Japon, du Brésil et d’Australie, selon ESPN. À l’autre bout du pays, le Key Lime Pie Eating Championship à Key West, où la tarte au citron vert est née, a été remporté par Joshua Mogle, un directeur de fabrication de pneus de 38 ans d’Altoona, dans l’Iowa. Mogle a plongé tête première dans une tarte de 25 centimètres recouverte de crème fouettée pendant le défi, dont les règles interdisent aux concurrents d’utiliser leurs mains. Il a consommé la confiserie en trois minutes et 35 secondes, devançant 24 concurrents lors du point culminant du Key Lime Festival de Key West, qui dure cinq jours.

Crédit photo: Capture d’écran sur le site web de Joey « Jaws » Chestnut: joeychestnut.com