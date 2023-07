Twitter menace de poursuivre Meta concernant la nouvelle application Threads

Twitter a menacé d’intenter une poursuite contre Meta relativement à sa nouvelle application de messages textes appelée Threads, selon une lettre obtenue par Semafor.

Dans une lettre envoyée mercredi au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, l’avocat Alex Spiro, représentant Twitter, a accusé Meta d’avoir utilisé illégalement les secrets commerciaux et autres éléments de propriété intellectuelle de Twitter en engageant d’anciens employés de Twitter pour créer une application calquée sur ce réseau social. Depuis le lancement de Threads mercredi soir, la nouvelle application de Meta a recueilli des dizaines de millions d’inscriptions. L’application, qui a été créée par l’équipe Instagram de l’entreprise, arrive à un moment où beaucoup recherchent des solutions de rechange à Twitter pour échapper à la surveillance bruyante d’Elon Musk sur la plateforme depuis son acquisition l’année dernière pour 44 milliards $.

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a répondu aux informations circulant sur la lettre de M. Spiro sur Threads jeudi après-midi, en écrivant: « Personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’est un ancien employé de Twitter – il n’y a absolument rien là. » Dans la lettre, dont Semafor a fait état pour la première fois jeudi, M. Spiro a déclaré que Twitter « a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle » _ et a noté le droit de l’entreprise de demander des recours civils ou une injonction. Il a ajouté que la lettre marquait une « mise en demeure » pour Meta de conserver les documents pertinents pour traiter un éventuel différend entre les sociétés.

L’Associated Press a contacté M. Spiro et Twitter jeudi pour plus d’informations. Twitter a répondu à un courriel demandant un commentaire sur le dossier avec un emoji d’excréments, sa réponse automatisée standard aux journalistes. Elon Musk n’a pas directement écrit sur Twitter sur la possibilité d’une action en justice, mais il a répondu à plusieurs prises de position sarcastiques sur le lancement de Threads. Le propriétaire de Twitter a répondu à un gazouillis suggérant que l’application de Meta a été construite en grande partie grâce à l’utilisation de la fonction copier-coller, avec un emoji riant. La PDG de Twitter, Linda Yaccarino, n’a pas non plus commenté publiquement la lettre de mercredi, mais a apparemment semblé aborder le lancement de Threads dans un gazouillis jeudi.

« Nous sommes souvent imités _ mais la communauté Twitter ne peut jamais être dupliquée », a écrit Mme Yaccarino. Pourtant, certains analystes disent que la nouvelle application de Meta pourrait être un casse-tête important pour Twitter _ soulignant l’excitation entourant le lancement de Threads et le nombre de téléchargements impressionnant jusqu’à présent. Le succès de l’application n’est bien sûr pas garanti. Les observateurs de l’industrie soulignent les antécédents de Meta en matière de démarrage d’applications autonomes qui ont ensuite été fermées, par exemple, et notent que Threads en est encore à ses débuts _ donc que le temps nous en dira plus.

La nouvelle application de Meta a également soulevé des problèmes de confidentialité des données. Alors que Threads a été lancée dans plus de 100 pays mercredi, elle est notamment indisponible dans l’Union européenne, qui a des règles strictes en matière de confidentialité des données.

Crédit photo: Elon Musk (CC BY-NC 3.0).