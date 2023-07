Paris-Toronto: un client d’Air France soutient que son plancher était souillé de sang

L’Agence de la santé publique du Canada a ouvert une enquête après qu’un passager d’un vol d’Air France assurant la liaison Paris-Toronto le 30 juin a déclaré qu’il s’était assis au milieu des restes non nettoyés de l’hémorragie subie par un passager précédent.

L’agence fédérale rappelle que son mandat prévoit notamment de s’assurer que tout ce qui est introduit dans le pays par un moyen de transport ne menace pas la santé publique. Le passager Habib Battah a déclaré à La Presse Canadienne qu’après avoir embarqué à bord de l’appareil d’Air France pour le vol de huit heures, il a senti une forte odeur de fumier et a remarqué une grande tache sur le sol devant son siège.

M. Battah raconte qu’il a alerté le personnel de cabine, mais que pour toute réponse, on lui avait remis des produits de nettoyage. Il dit qu’après avoir essuyé sous son siège, la lingette était « rouge sang ». Il soutient que le personnel de cabine lui a dit plus tard qu’un passager qui avait occupé ce siège lors d’un vol précédent avait souffert d’une hémorragie. Le personnel lui aurait dit qu’il ne pouvait pas changer de siège, car le vol affichait complet _ on lui aurait plutôt remis plus de gants et de produits nettoyants.

Air France n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Crédit photo: Capture d’écran sur le profil Facebook de Habib Battah.