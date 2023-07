Recherchée: loutre de mer agressive accusée de vols et d’agressions

Des agents de la faune sauvage tentent de capturer une loutre de mer qui a arraché des planches à des surfeurs et s’est approchée agressivement de kayakistes au large de la côte de Santa Cruz, en Californie.

La femelle de 5 ans fait preuve d’agressivité envers les gens depuis plusieurs semaines et représente un risque pour la sécurité publique, a déclaré le Service américain de la pêche et de la faune sauvage dans un communiqué. Des vidéos et des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montrent le mammifère marin monter sur différentes planches de surf – il a mordu et arraché des morceaux d’une planche à au moins une reprise – et s’approcher agressivement des surfeurs.

Une équipe d’experts en faune et flore du département californien de la Pêche et de la Faune et de l’Aquarium de Monterey Bay, situé à proximité, s’emploie à capturer l’animal et à le placer dans un nouveau foyer, a indiqué le service. « Bien qu’aucun cas de blessure n’ait été confirmé, en raison du comportement très inhabituel de cette loutre, les kayakistes, les surfeurs et les autres personnes qui s’adonnent à des activités récréatives dans la région ne doivent pas s’approcher de la loutre ni encourager ses interactions », a déclaré le Service de la pêche et de la faune sauvage.

Les responsables fédéraux de la faune et de la flore ont déclaré que le comportement de la loutre était très inhabituel et que la cause exacte de ce comportement était inconnue. « Le comportement agressif des loutres de mer du Sud femelles peut être associé à des poussées hormonales ou être dû au fait qu’elles sont nourries par des humains », ont expliqué les autorités fédérales. L’animal, que les responsables de la faune ont baptisé loutre de mer 841, est né en captivité et a été relâché dans la nature en juin 2020. Elle porte son numéro et est équipée d’un émetteur radio que les autorités surveillent afin de la retrouver et de la capturer, ont indiqué les responsables de la faune.

Ce n’est pas la première fois que la loutre fait preuve d’agressivité envers les humains. La loutre de mer a été observée en train de s’approcher des gens à la fin de l’année 2021. En mai dernier, elle a été aperçue avec un petit dans la région de Santa Cruz et quatre mois plus tard, elle a montré un comportement agressif similaire. En septembre, une équipe composée de représentants de la faune californienne et du personnel de l’Aquarium de Monterey Bay a tenté d’effrayer la loutre de mer 841 en criant et en utilisant une pagaie pour battre l’eau, dans le but de créer une association négative avec les humains, a dit Kevin Connor, le porte-parole de l’aquarium.

« En fin de compte, cet effort n’a pas été couronné de succès et, comme nous pouvons le voir, les interactions avec les gens ont continué et se sont intensifiées et nous avons maintenant une loutre 841 qui est très téméraire », a déclaré M. Connor. « Nous avons besoin que l’animal écoute son instinct naturel de survie et qu’il ait une peur saine des gens pour ne pas s’en approcher », a-t-il ajouté. M. Connor a précisé qu’une fois capturée, la loutre sera évaluée par des vétérinaires d’aquarium et trouvera un nouveau foyer dans un zoo ou un aquarium où elle pourra être « l’ambassadrice de son espèce ». Si elle nuit à une personne, les responsables de la faune sauvage devront envisager de l’euthanasier.

Les loutres de mer du Sud, dont la population s’est réduite à une cinquantaine d’individus en 1938, sont gérées par le Service de la pêche et de la faune sauvage. Elles sont inscrites sur la liste des espèces menacées au niveau fédéral en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition et sont protégées par la Loi sur les mammifères marins et par la législation de l’État de Californie. Avec une population d’environ 3000 individus, les loutres de mer jouent un rôle fondamental dans le maintien d’écosystèmes côtiers sains en s’attaquant aux oursins qui peuvent se multiplier et se frayer un chemin à travers les forêts de varech qu’elles partagent, a expliqué M. Connor.

Crédit photo: Pixabay.