Combat: Elon Musk pourrait devoir être opéré avant d’affronter Mark Zuckerberg

Elon Musk prévient qu’il devra peut-être être opéré avant son « match dans une cage » contre Mark Zuckerberg.

Les deux milliardaires de la technologie se sont apparemment mis d’accord, à la fin du mois de juin, sur un face-à-face. On ne sait pas encore si le combat physique aura lieu, mais MM. Musk et Zuckerberg ont continué à alimenter l’intérêt pour ce match potentiel en se relançant en ligne. La dernière fois, dimanche, M. Musk a déclaré que le combat serait retransmis en direct sur son site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter. M. Musk a ajouté que les recettes du combat seraient reversées à une association caritative pour les anciens combattants.

Sur son compte Threads, M. Zuckerberg a réagi : « Ne devrions-nous pas utiliser une plateforme plus fiable, capable de collecter des fonds pour des œuvres caritatives? » Dans un message ultérieur, le PDG de la société mère de Facebook, Meta, a déclaré qu’il ne « retenait pas son souffle » dans l’attente d’un combat. « Je suis prêt aujourd’hui. J’ai suggéré le 26 août lorsqu’il a lancé son premier défi, mais il n’a pas confirmé », a écrit M. Zuckerberg, qui est en fait formé aux arts martiaux mixtes et a posté sur l’achèvement de son premier tournoi de jiu jitsu plus tôt cette année.

« J’aime ce sport et je continuerai à concourir avec des gens qui s’entraînent, quoi qu’il arrive ici », a-t-il dit. Plus tôt dans la journée de dimanche, M. Musk a indiqué qu’il s’entraînait pour le combat en soulevant des poids. Il a ensuite abordé la question de la date du combat, précisant qu’elle était « encore incertaine » en raison d’une IRM programmée et de la possibilité d’une intervention chirurgicale. « Je passe une IRM du cou et du haut du dos demain, a écrit M. Musk dimanche soir. Il est possible qu’une intervention chirurgicale soit nécessaire avant que le combat ait lieu. Nous le saurons cette semaine. »

La discussion sur un combat en personne a commencé en juin, lorsque M. Musk, qui possède X, a répondu à un message de Meta qui se préparait à lancer un nouveau rival de Twitter appelé Threads. Il a lancé une pique sur le fait que le monde devenait « exclusivement sous la coupe de Zuck sans aucune autre option » – mais un utilisateur de Twitter a alors plaisanté en avertissant M. Musk de l’entraînement en jiu jitsu de M. Zuckerberg. « Je suis prêt pour un combat en cage s’il l’est mdr », a écrit M. Musk. Après que M. Zuckerberg ait semblé accepter la proposition, M. Musk a proposé l’Octogone de Vegas.

Reste à savoir si MM. Musk et Zuckerberg se rendront effectivement sur le ring de Las Vegas, d’autant plus que M. Musk lance souvent sur Twitter des gestes prématurés ou sans y donner suite. Mais même si leur accord de combat en cage n’est qu’une plaisanterie, le badinage a attiré l’attention. Une chaîne interminable de mèmes et de messages « choisissez votre combattant » a vu le jour en réponse.

Crédit photo: Archives.