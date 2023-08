Lolita, la célèbre orque du Seaquarium de Miami, meurt après 50 ans en captivité

Lolita, une orque qui a vécu en captivité pendant plus d’un demi-siècle, est décédée vendredi au Miami Seaquarium alors que les soignants se préparaient à la déplacer du parc à thème dans un proche avenir.

Le Miami Seaquarium a publié une déclaration du groupe à but non lucratif Amis de Toki sur les réseaux sociaux selon laquelle Lolita _ également connue sous le nom de Tokitae ou Toki _ a commencé à montrer de sérieux signes d’inconfort au cours des deux derniers jours. Les membres de l’équipe médicale du Miami Seaquarium et des Amis de Toki ont commencé à la traiter immédiatement et de manière intensive, mais l’orque de 57 ans est décédée des suites d’une maladie rénale, selon le communiqué.

« Toki a été une source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance d’entendre son histoire et en particulier pour la nation Lummi qui la considérait comme sa famille, indique le communiqué des Amis de Toki. Ceux qui ont eu le privilège de passer du temps avec elle se souviendront à jamais de son bel esprit. »

Les militants des droits des animaux se battent depuis des années pour que Lolita soit libérée de son aquarium au Miami Seaquarium. Le propriétaire relativement nouveau du parc, The Dolphin Company, et l’organisation à but non lucratif Amis de Toki ont annoncé en mars un plan pour éventuellement la déplacer dans un enclos marin naturel dans le nord-ouest du Pacifique, avec le soutien financier du propriétaire des Colts d’Indianapolis de la Ligue nationale de football, Jim Irsay.

« J’ai le cœur brisé que Toki nous ait quittés, a déclaré M. Irsay dans un communiqué. Son histoire m’a touché au cœur, tout comme des millions d’autres. J’ai été honorée de faire partie de l’équipe qui a travaillé pour la ramener dans son foyer natal, et je suis réconfortée de savoir que nous avons considérablement amélioré ses conditions de vie au cours de la dernière année. Son esprit et sa grâce ont touché tant de personnes. Repose en paix, cher Toki. »

Lolita a pris sa retraite du monde du spectacle au printemps dernier, conformément à la nouvelle licence accordée au parc par le département de l’Agriculture des États-Unis. Elle n’a pas été exposée au public depuis. Au cours des derniers mois, de nouvelles améliorations ont été apportées pour mieux filtrer le bassin et réguler la température de l’eau.

Les autorités fédéral et de l’État auraient dû approuver tout plan de déplacement de Lolita, et cela aurait pu prendre des mois ou des années. Lolita qui pesait 2267 kilogrammes (5000 livres) vivait depuis des années dans un réservoir qui mesure 24 mètres sur 11 mètres et avait six mètres de profondeur.

