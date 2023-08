Le gouvernement américain veut empêcher une expédition vers l’épave du Titanic

Le gouvernement américain tente d’empêcher une expédition prévue pour récupérer des objets d’intérêt historique de l’épave du Titanic, citant une loi fédérale et un accord international qui traitent l’épave comme une tombe sacrée.

L’expédition est organisée par RMS Titanic Inc. (RMST), l’entreprise de Géorgie qui détient les droits de sauvetage de l’épave la plus célèbre du monde. L’entreprise expose une multitude d’objets qui ont été récupérés sur le site de l’épave au fond de l’ Atlantique Nord, de l’argenterie jusqu’à un morceau de la coque du Titanic. La contestation du gouvernement intervient plus de deux mois après que le submersible Titan a implosé près du paquebot coulé, tuant cinq personnes. Mais cette bataille juridique n’a rien à voir avec la tragédie de juin, qui impliquait une autre entreprise et un submersible de conception non conventionnelle.

La bataille qui se déroule devant le tribunal de district américain de Norfolk, en Virginie, en charge de superviser les questions de sauvetage du Titanic, repose plutôt sur la loi fédérale et sur un pacte avec la Grande-Bretagne visant à traiter l’épave du Titanic comme une sépulture à la mémoire des victimes. Plus de 1500 personnes sont décédées après que le navire a heurté un iceberg, qui l’a fait couler. Les États-Unis soutiennent que l’entrée dans la coque sectionnée du Titanic, la modification ou le dérangement physique de l’épave sont réglementés par la loi fédérale et par l’accord avec la Grande-Bretagne. Parmi les préoccupations du gouvernement figure la possible perturbation des artefacts et des restes humains qui pourraient encore exister.

La salle Marconi

L’expédition de RMST est provisoirement prévue pour mai 2024, selon un rapport déposé en juin auprès du tribunal. L’entreprise a annoncé son intention de prendre des images de l’ensemble de l’épave. Cela inclut « à l’intérieur de l’épave, où la détérioration a ouvert des gouffres suffisants pour permettre à un véhicule télécommandé de pénétrer dans la coque sans interférer avec la structure actuelle ». RMST a déclaré qu’il récupérerait les artefacts du champ de débris et « pourrait récupérer des objets autonomes à l’intérieur de l’épave ». Ceux-ci pourraient inclure « des objets provenant de l’intérieur de la salle Marconi, mais seulement si ces objets ne sont pas apposés sur l’épave elle-même ».

La salle Marconi abrite la radio du navire _ un télégraphe sans fil Marconi _ qui a diffusé les signaux de détresse de plus en plus frénétiques du Titanic après que le paquebot a heurté un iceberg. Les messages en code Morse ont été captés par d’autres navires et par des stations de réception à terre, contribuant ainsi à sauver la vie d’environ 700 personnes qui ont fui à bord de canots de sauvetage. Il y avait 2208 passagers et membres d’équipage lors du voyage inaugural du Titanic, de Southampton, en Angleterre, à New York.

La société a déclaré qu’elle exposerait la radio ainsi que les histoires des hommes qui ont lancé des appels de détresse « jusqu’à ce que l’eau de mer clapote littéralement à leurs pieds ». L’entreprise a assuré qu’elle « travaillerait en collaboration » avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence américaine qui représente les intérêts du public pour l’épave. Mais RMST a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de demander un permis.

Les avocats du gouvernement américain ont déclaré que le cabinet ne pouvait pas procéder sans ce document, arguant que RMST avait besoin de l’approbation du secrétaire américain au Commerce, qui supervise la NOAA. La société n’a pas déposé de réponse devant le tribunal. Mais dans des affaires précédentes, elle a contesté la constitutionnalité des efforts américains visant à « porter atteinte » à ses droits de sauvetage d’une épave dans les eaux internationales. Le cabinet a fait valoir que seul le tribunal de Norfolk est compétent et souligne des siècles de précédent en matière de droit maritime.

Précédent

En 2020, le gouvernement américain et RMST se sont engagés dans une bataille juridique presque identique au sujet d’un projet d’expédition qui aurait pu détruire l’épave. Mais les débats ont été écourtés par la pandémie de coronavirus et n’ont jamais pu se dérouler pleinement. En mai 2020, la juge de district Rebecca Beach Smith a accordé l’autorisation à RMST, écrivant que la radio est historiquement et culturellement importante et pourrait bientôt disparaître à cause de la désagrégation de l’épave.

La juge Smith a écrit que récupérer le télégraphe « contribuerait à l’héritage laissé par la perte indélébile du Titanic, de ceux qui ont survécu et de ceux qui ont donné leur vie dans le naufrage ». Quelques semaines plus tard, le gouvernement américain avait déposé une plainte officielle contre l’expédition de 2020, qui n’a jamais eu lieu. L’entreprise a retardé indéfiniment ses projets début 2021 en raison de complications provoquées par la pandémie.

