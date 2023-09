La présence persistante d’ours fait fuir des pompiers forestiers

Environ 160 pompiers qui luttaient contre un incendie en Colombie-Britannique ont dû quitter leur campement à cause de la « présence persistante » d’ours dans le secteur.

Le service de prévention des forêts contre le feu soutient que les ours ont menacé la sécurité des pompiers forestiers « à l’intérieur et autour » de leur campement près de Gold Bridge, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Lillooet. Les autorités ont donc demandé au personnel d’évacuer le camp mercredi soir. Les autorités indiquent que les agents de conservation « évaluent et donnent des avis » sur les plans visant à ramener les pompiers forestiers en toute sécurité pour continuer leur lutte contre le feu de Downton Lake.

Les ours « charognards » constituent un problème dans d’autres régions de la Colombie-Britannique aux prises avec des feux. Les autorités de la région de Shuswap, à l’Intérieur, ramassent les déchets et les réfrigérateurs dans l’espoir de tenir les animaux à distance. L’incendie de Downton Lake a ravagé 95 kilomètres carrés de terres et déclenché des ordres d’évacuation et des alertes. Le service de protection des forêts affirme que l’activité du feu reste faible, depuis que de la pluie est tombée pendant la nuit et jeudi matin. On prévoyait d’autres précipitations tout au long de la journée.

« Environ 160 membres du personnel ont gagné Lillooet, où ils sont actuellement hébergés dans les installations de la Première Nation T’it’q’et et de la Ville », a indiqué le service sur les réseaux sociaux.

Crédit photo: Alan D. Wilson, Natures’s Pics online.