Quatre conseils pour garder la forme où que vous soyez

Il n’est pas toujours facile d’adopter de saines habitudes de vie quand on est très occupé. Le tout devient encore plus compliqué si on a un problème de santé comme le diabète. Voici quelques conseils pratiques qui vous permettront de profiter d’un mode de vie sain malgré le diabète.

1. Intégrez l’activité physique à votre routine. L’activité physique joue un rôle important pour maintenir une glycémie équilibrée, mais il n’est pas nécessaire de faire un entraînement physique intense alors que certaines activités suffisent pour activer le système cardiovasculaire. La marche demeure l’une des meilleures activités physiques. Il vous suffit d’enfiler une paire de chaussures et de choisir une destination. Essayez aussi d’autres activités toutes aussi agréables, comme le tai-chi, l’aquaforme ou le yoga.

2. N’oubliez pas de vous hydrater. L’eau est un remède naturel pour combattre le mal de tête et la fatigue en plus de stimuler le système immunitaire. Le risque de déshydratation est plus élevé chez les personnes atteintes de diabète, car un niveau de glycémie supérieur à la normale contribue à réduire les réserves de liquides. Comme la quantité d’eau à boire varie d’une personne à l’autre, assurez-vous de toujours étancher votre soif.

3. Adoptez de bonnes habitudes alimentaires. L’organisme d’une personne atteinte de diabète ne parvient pas à utiliser et à stocker adéquatement l’énergie provenant des aliments. C’est pourquoi il est important de prendre trois repas santé par jour et d’éviter autant que possible les aliments riches en gras et en sucre. Privilégiez plutôt les aliments riches en fibres, comme les pains à grains entiers et les lentilles, car ils aident à abaisser les taux de glucose et de cholestérol. Si vous devez vous déplacer fréquemment, emportez des collations santé (comme des noix, des fruits et des légumes) pour maintenir votre niveau d’énergie tout au long de la journée.

4. Profitez de la technologie intelligente. Il peut être difficile de contrôler sa glycémie, peu importe son âge. Toutefois, de nouvelles technologies permettent de simplifier le processus où que vous soyez. Vous pouvez ainsi suivre l’évolution du taux de glucose au cours de la journée et partager par la suite les résultats avec votre médecin, ce qui vous aidera à mieux comprendre l’impact des activités quotidiennes sur la glycémie.