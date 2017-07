Conseils importants pour lutter contre les tiques au chalet

L’été est le moment idéal pour passer de longues journées ensoleillées à la campagne, à se baigner ou se détendre dans une chaise longue. Lorsque vous êtes dans une région de villégiature ou quelque part en plein air, rappelez-vous que la façon la plus efficace de prévenir la maladie de Lyme consiste à se prémunir contre les morsures de tiques. Voici quelques conseils pour vous protéger et protéger votre famille :

• Portez des vêtements de couleur claire pour faciliter le repérage des tiques.

• Portez des chaussures fermées et des chaussettes, une chemise à manches longues et un pantalon long. Enfilez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes.

• Utilisez un insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine sur les vêtements et la peau exposée, et suivez le mode d’emploi du fabricant.

• Vérifiez la présence de tiques sur vos vêtements et votre corps au moins une fois par jour, en faisant particulièrement attention aux zones comme l’aine, le nombril, les aisselles, le cuir chevelu et l’arrière des oreilles et des genoux.

• Servez-vous d’un miroir pour voir l’arrière de votre corps ou demandez à quelqu’un de vérifier. N’oubliez pas de chercher les tiques sur les enfants qui vous accompagnent.

• Prenez une douche dès que possible en rentrant afin de trouver et de vous débarrasser plus facilement des tiques non attachées.

• Mettez les vêtements que vous avez portés à l’extérieur dans la sécheuse pendant 60 minutes à chaleur élevée avant de les laver afin de tuer les tiques difficiles à voir. Les tiques aiment dans les milieux humides.