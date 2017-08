Les cinq principaux avantages de vieillir chez soi

Si vous approchez du troisième âge ou si vous prenez soin d’un proche âgé, commencez à planifier tôt afin d’être prêt lorsque des soins deviendront nécessaires.

Vieillir chez soi est une option réaliste pour beaucoup d’aînés. Selon un sondage, près de 90 % des aînés désirent vieillir chez eux. Voici quelques raisons pour lesquelles ce choix comporte des avantages pour leur santé globale.

1. Préservation des habitudes. Vivre à la maison leur permet de préserver leur autonomie plus longtemps, de poursuivre leurs activités quotidiennes et de passer de bons moments avec des membres de leur famille et de leur collectivité.

2. Soins personnalisés. Il peut être stressant et perturbant pour les aînés de devoir modifier leur quotidien. Ceux qui choisissent de vieillir chez eux n’ont parfois qu’à mettre en place les mesures de soutien nécessaires, comme apporter quelques modifications à leur maison et faire appel à des soins à domicile personnalisés, adaptés à leurs besoins.

3. Services de répit pour proches aidants. Les soins à domicile sont généralement fournis par des préposées aux services de soutien à domicile ou des préposées aux bénéficiaires, des soignantes qualifiées, des infirmières, des amis ou des membres de la famille. Il est essentiel que la responsabilité des soins soit partagée afin de prévenir l’épuisement des proches aidants et s’assurer que les aînés ne sont pas seuls lorsque leurs proches doivent s’absenter.

4. Réduction des risques de maladie. En plus d’améliorer la qualité de vie, les soins à domicile aident souvent les aînés à vivre plus longtemps en éliminant les facteurs de stress liés au vieillissement dans un centre de soins pour personnes âgées. Ils réduisent le risque de contracter des maladies, comme le rhume et la grippe qui se propagent rapidement dans les établissements de soins, en plus de favoriser un rétablissement plus rapide, un environnement familier étant idéal pour soigner le corps et l’esprit.

5. Soins et services adaptés aux besoins de tous. Grâce aux soins à domicile et aux services de soutien, les aînés peuvent préserver leur autonomie et leur style de vie, et leurs proches peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que les personnes qui leur sont chères sont en sécurité et reçoivent des soins de qualité.