Quatre étapes simples pour vous aider à protéger votre santé

La médecine moderne repose en grande partie sur les antibiotiques, qui servent à combattre les germes pathogènes dans votre corps. Toutefois, avec le temps, certains germes ont développé une résistance à ces substances destinées à les éliminer. Que faire, alors, lorsque nos médicaments ne détruisent pas les germes?

Heureusement, vous pouvez vous défendre en posant ces quatre gestes tout simples :

1. Lavez-vous les mains.

Si vous évitez de tomber malade en premier lieu, vous empêcherez les germes de s’implanter dans votre organisme. Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes à l’eau et au savon ordinaire après avoir touché certaines surfaces, comme une poignée de porte, un clavier, des ustensiles et tout autre objet utilisé par d’autres personnes. Faites attention à ce que vous touchez avec vos mains et utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon. Lorsque vous manipulez de la nourriture, comme de la viande, des produits laitiers et même des fruits et des légumes, veillez à vous laver les mains avec du savon et à nettoyer toutes les surfaces ayant servi à la préparation des aliments.

2. Faites-vous vacciner.

La prévention est le meilleur des remèdes, et le vaccin est la meilleure mesure de prévention qui soit. Le vaccin agit différemment des antibiotiques, car au lieu de combattre une infection existante, il permet à votre organisme en bonne santé de lutter contre une éventuelle maladie. Les enfants bénéficient tout particulièrement de la vaccination, car ils n’ont pas encore eu le temps de renforcer leur système immunitaire. Assurez-vous que vos vaccins sont à jour.

3. Si vous êtes malade, restez à la maison.

Dans la mesure du possible, évitez de vous trouver en présence d’autres personnes afin de ne pas leur transmettre vos germes. Gardez la salle de bain propre, de même que toutes les autres surfaces partagées avec d’autres personnes pour éviter la propagation des germes.

4. Prenez la dose d’antibiotiques recommandée par votre fournisseur de soins de santé.

Les antibiotiques servent uniquement à traiter les infections bactériennes, pas les virus. Avant de prendre un antibiotique, demandez à votre fournisseur de soins de santé si c’est le traitement qui convient le mieux à votre état. Rappelez-vous que l’utilisation inappropriée ou excessive d’antibiotiques peut entraîner une résistance à ces médicaments, ce qui signifie que les bactéries les plus fortes parviennent à survivre et que les antibiotiques sont de moins en moins efficaces – voire aucunement efficace – pour les combattre.