Respirez mieux cet automne

Alors que nous reprenons peu à peu nos routines habituelles, nous ne réalisons pas toujours l’effet qu’a la météo sur notre santé. Pour la plupart, nous prenons plaisir à sentir l’air vif et frais de l’automne tout en marchant et en admirant la flambée des couleurs, et nous sommes nombreux à vouloir profiter activement de cette saison de plein air.

Toutefois, certaines personnes pourraient remarquer un changement dans leur capacité à respirer aisément. Cela pourrait passer inaperçu chez ces personnes jusqu’à ce qu’elles remarquent un essoufflement lors de tâches quotidiennes simples. Il pourrait s’agir d’une activité aussi banale que de faire le ménage ou de se rendre à pied au magasin du coin. Des changements dans la capacité à bien respirer, ou une diminution progressive au fil du temps, pourraient être plus marqués chez les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire grave comme la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou MPOC.

La MPOC comprend notamment la bronchite chronique et l’emphysème, et touche plus de 750 000 Canadiens. Si vous êtes atteint de MPOC et que vous avez des antécédents d’au moins une exacerbation par année, votre MPOC pourrait être mieux prise en charge.

Les difficultés respiratoires peuvent être le résultat de l’aggravation de symptômes ou de l’apparition de nouveaux symptômes persistants. Si ces symptômes sont suffisamment graves, une hospitalisation pourrait s’avérer nécessaire. Parlez à votre médecin de vos difficultés respiratoires. Il existe des options de traitement pour vous aider à prendre en charge votre MPOC.

Vivre avec la MPOC ne signifie pas que vous devriez vous résigner à une vie sédentaire. Ne laissez pas la crainte d’une exacerbation vous empêcher de profiter d’une promenade dans le parc, de parcourir un labyrinthe de maïs avec vos petits-enfants, ou d’aller cueillir des pommes avec votre famille. Consultez votre médecin pour connaître de meilleures options de traitement.