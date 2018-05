Les contraceptifs intra-utérins sont plus efficaces

Les adolescentes qui envisagent de recourir à la contraception devraient considérer les dispositifs intra-utérins comme leur choix de première ligne, car ils offrent la meilleure protection contre une grossesse non planifiée, recommande la Société canadienne de pédiatrie (SCP).

L’énoncé de position, le premier de la SCP sur la question, a été publié lors de la réunion annuelle de l’organisme à Québec.

Connus sous le nom de DIU ou SIU, ces petits dispositifs, souvent en forme de T, sont placés à l’intérieur de l’utérus et sont efficaces à plus de 99 pour cent pour prévenir la grossesse, contre 91 pour cent pour les pilules contraceptives et 82 pour cent pour les préservatifs, a dit la SCP.

Les DIU, ou dispositifs intra-utérins, incorporent généralement du cuivre dans leur conception, ce qui est toxique pour les spermatozoïdes. Les SIU ou systèmes intra-utérins libèrent une petite quantité d’hormones au fil du temps. Les deux agissent de façon continue au cours de plusieurs années, mais peuvent être retirés à tout moment par un fournisseur de soins de santé.

« La contraception intra-utérine et les contraceptifs réversibles à action prolongée en général (…) devraient être votre première ligne parce qu’ils sont les plus efficaces », a déclaré la docteure Giosi Di Meglio, une co-auteure de l’article et une spécialiste de la médecine des adolescents à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Cela ne signifie pas que les jeunes femmes ne devraient pas choisir la pilule ou d’autres formes de contraception comme un timbre transdermique ou un contraceptif injectable, a-t-elle déclaré en entrevue depuis Québec.

« Ce que nous disons, c’est que cela devrait être une option et cela devrait être une chose à laquelle nous pensons et qui conduit à notre liste d’options. »

Selon Mme Di Meglio, selon le type particulier, les DIU au cuivre peuvent ne pas devoir être remplacés pendant cinq à dix ans, tandis que la durée de vie protectrice des SIU varie de trois à cinq ans, selon la marque.

Les dispositifs présentent un faible risque de perforation tissulaire lors de l’insertion par le vagin dans l’utérus, et les médecins surveillent également les patientes pour une possible infection bactérienne pendant quelques semaines après l’implantation. Mais Mme Di Meglio assure qu’une telle occurrence est rare et peut être traitée avec des antibiotiques.

Des études suggèrent que les dispositifs intra-utérins ne sont pas un conduit direct pour l’infection, et il y a une possibilité théorique que les SIU puissent réellement diminuer le risque d’infection, a-t-elle dit.

Pourtant, l’idée d’avoir un dispositif inséré peut causer de l’anxiété à certaines adolescentes, et Mme Di Meglio concède que la procédure peut au départ être quelque peu inconfortable.

« Vous obtenez quelques crampes assez intenses, mais rien de pire que ce que vous auriez avec une très mauvaise période, at-elle dit. Ça disparaît assez rapidement et ensuite pour les prochains jours, vous pourriez avoir quelques crampes de temps en temps. »

Selon Mme Di Meglio, une fille peut recevoir un DIU ou un SIU à n’importe quel moment après avoir commencé ses règles et, idéalement, avant de devenir sexuellement active. À l’âge de 17 ans, environ la moitié des jeunes Canadiens ont des relations sexuelles, selon la SCP.

« Nous ne recommandons pas que cela soit utilisé dès la première période de l’enfant, mais il y a certains avantages à utiliser le SIU hormonal, l’un d’entre eux étant que cela peut réduire la quantité de saignement ou réduire les crampes », a-t-elle dit.

« Nous l’avons même utilisé pour cette raison plutôt que pour la contraception chez les enfants qui n’ont même pas eu de relations sexuelles. »

Bien que la contraception intra-utérine soit la plus efficace, les coûts initiaux des dispositifs sont élevés comparés à la pilule contraceptive ou à d’autres méthodes, a-t-elle dit, notant qu’un SIU libérant des hormones qui dure cinq ans coûte environ 325 $ au plan de prescription du gouvernement du Québec, tandis que les DIU au cuivre coûtent entre 60 $ et 100 $.

Mais au fil du temps, les appareils sont en réalité plus rentables que la plupart des autres méthodes de régulation des naissances en raison de leur durée de vie, a déclaré la docteure Di Meglio, qui rappelle que la couverture par les régimes d’assurance maladie varie à travers le pays.

En Ontario, par exemple, les contraceptifs réversibles à action prolongée sont entièrement couverts pour les femmes de moins de 25 ans, ainsi que les honoraires du médecin pour l’implantation de l’un des dispositifs.

La SCP recommande également aux praticiens de discuter de santé sexuelle, de fertilité, de planification familiale et de contraception avec tous les jeunes dès le début de l’adolescence, idéalement avant qu’ils ne deviennent sexuellement actifs.

Les praticiens devraient adopter une approche collaborative qui permet aux jeunes de prendre des décisions éclairées sur leurs options de régulation des naissances, en pesant les avantages, les risques, les effets secondaires et la pertinence de chaque méthode en fonction des préférences individuelles.

« En fin de compte, nous voulons simplement faciliter la contraception de leur choix », a déclaré Mme Di Meglio.