Rougeole: l’Agence de santé publique du Canada rappelle l’importance du vaccin

L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) a diffusé un communiqué lundi pour rappeler aux Canadiens que la rougeole est une maladie grave et hautement contagieuse et que la vaccination est le meilleur moyen de s’en prémunir.

L’agence fédérale a fait cette mise en garde après une éclosion de la maladie à Vancouver, où neuf cas ont été recensés après qu’un enfant canadien non vacciné eut contracté la maladie lors d’un voyage familial au Vietnam. La rougeole peut causer une forte fièvre, de la toux, des éternuements, ainsi qu’une éruption cutanée importante et douloureuse. L’infection peut toutefois mener à des complications graves, dont une pneumonie ou une encéphalite et peut s’avérer fatale dans certains cas.

L’ASPC indique que l’efficacité des deux doses du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons est de presque 100 pour cent. L’agence recommande aux Canadiens de s’assurer que leur vaccination soit à jour, surtout s’ils voyagent à l’extérieur du pays. Les gens qui ne peuvent être vaccinés, dont les nourrissons, les gens avec certains problèmes de santé et ceux qui subissent de la chimiothérapie, dépendent du haut taux de vaccination pour se protéger contre la maladie.