Les enfants non vaccinés bannis de lieux publics dans l’État de New York

Un comté de la banlieue nord de New York a déclaré l’état d’urgence mardi dans la foulée d’une épidémie de rougeole qui a touché plus de 150 personnes depuis l’automne dernier, dans l’espoir qu’une interdiction frappant les enfants non vaccinés dans les lieux publics sensibilisera leurs parents à la gravité du problème.

Ed Day, dirigeant du comté de Rockland, a souligné en conférence de presse qu’il s’agissait d' »attirer l’attention », soulignant qu’il ne pensait pas qu’une mesure aussi radicale ait déjà été tentée aux États-Unis. M. Day a déclaré qu’il agissait dans l’espoir d’inverser une récente hausse de cas, alors que des rapports troublants laissent croire à de la résistance de résidants dans les investigations de responsables de la santé publique. L’épidémie de Rockland a particulièrement affecté les communautés juives orthodoxes, dans lesquelles les taux de vaccination ont tendance à être plus bas.

En vertu de la déclaration, qui dure au moins 30 jours, toute personne de moins de 18 ans qui n’est pas vaccinée contre la rougeole est interdite dans les lieux de rassemblement publics, notamment les centres commerciaux, les centres communautaires, les écoles, les restaurants et même les lieux de culte. Les contrevenants pourraient être accusés d’un délit punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison. Mais M. Day a reconnu qu’il n’y aurait pas d’effort concerté pour faire appliquer la loi, et que l’intention n’était pas d’arrêter des gens, mais de souligner la gravité de la situation.