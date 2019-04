Un 22e cas de rougeole recensé en Colombie-Britannique

Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique ont fait état d’un 22e cas de rougeole dans la province.

Dix-sept personnes ont reçu un diagnostic de cette maladie hautement contagieuse dans le secteur de Vancouver depuis le mois de février. Quatre autres cas ont été dénombrés sur l’île de Vancouver et dans la localité de 100 Mile House, dans la région de Cariboo. Le dernier cas recensé est une femme qui vit entre Burnaby et Hope et qui a contracté la maladie à l’étranger, comme plusieurs autres patients, a indiqué la docteure Shovita Padhi, de l’autorité de santé de Fraser.

La docteure Padhi a refusé de préciser le pays où avait voyagé la dame, mais elle a souligné qu’il y avait des éclosions de rougeole dans plusieurs régions du monde et qu’il était important d’avoir les deux doses du vaccin pour se protéger. La patiente, qui n’était pas certaine d’avoir été immunisée, avait consulté après avoir présenté des symptômes fréquents de la maladie: de la toux, de l’écoulement nasal et une éruption cutanée sur tout le corps.